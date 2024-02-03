Коннору Бедарду вручили награду «Игрок года» от ИИХФ

Звезда «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард получил награду «Игрок года» от Международной федерации хоккея. Также награду «Игрок года» среди женщин получила Хилари Найт.

«На торжественной церемонии в Зале хоккейной славы президент ИИХФ Люк Тардиф вручил Найт и Бедарду трофеи, разделив этот момент со своими семьями. Хотя они представляют разные поколения хоккея (Найт 34 года, а Бедарду 18 лет), их достижения и влияние на хоккей войдут в учебники», — сказано в сообщении организации.

Напомним, награды «Игрок года» среди мужчин и женщин вручаются ежегодно в июне хоккеистам, которые лучше всего проявили мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами в предыдущем сезоне.