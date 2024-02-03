Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннору Бедарду вручили награду «Игрок года» от ИИХФ

Коннору Бедарду вручили награду «Игрок года» от ИИХФ
Комментарии

Звезда «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард получил награду «Игрок года» от Международной федерации хоккея. Также награду «Игрок года» среди женщин получила Хилари Найт.

«На торжественной церемонии в Зале хоккейной славы президент ИИХФ Люк Тардиф вручил Найт и Бедарду трофеи, разделив этот момент со своими семьями. Хотя они представляют разные поколения хоккея (Найт 34 года, а Бедарду 18 лет), их достижения и влияние на хоккей войдут в учебники», — сказано в сообщении организации.

Напомним, награды «Игрок года» среди мужчин и женщин вручаются ежегодно в июне хоккеистам, которые лучше всего проявили мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами в предыдущем сезоне.

Материалы по теме
Коннор Бедард пропустит ещё шесть недель после перелома челюсти
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android