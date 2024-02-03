Плющев — об игре ЦСКА: то вспыхнет ярким пламенем, то покажет искру в золе

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о результатах московского ЦСКА в текущем регулярном чемпионате КХЛ, а также оценил перспективы подопечных Сергея Фёдорова в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«Трудно говорить, с чем связана такая турбулентность ЦСКА в этом сезоне. Всё-таки ответ на этот вопрос кроется внутри клуба. Возможно, в играх плей-офф ситуация изменится. У ЦСКА хорошо укомплектован состав, опытные игроки, но в этом сезоне команда показывает очень нестабильную игру. Хоккей у армейцев то вспыхнет ярким пламенем, то покажет искру в золе.

Будем ждать плей-офф, в кубковых матчах возможно всё. Уже будет неважно, какое место команда заняла в регулярном чемпионате, какие результаты были по ходу сезона. Игры на вылет расставят всех на свои места», — приводит слова Плющева Legalbet.

Напомним, накануне армейцы уступили в домашнем матче санкт-петербургскому СКА (1:2), проиграв все шесть очных встреч подопечным Романа Ротенберга в нынешнем сезоне. ЦСКА, набрав 65 очков в 58 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче москвичи примут на льду «ЦСКА-Арены» екатеринбургский «Автомобилист» (4 февраля, начало игры – в 17:00 мск).