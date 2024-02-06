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Экс-игрок ЦСКА: армейцы превратились в заурядную команду, полная безалаберность!

Экс-игрок ЦСКА: армейцы превратились в заурядную команду, полная безалаберность!
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Бывший игрок ЦСКА, трёхкратный чемпион СССР Сергей Глазов оценил выступление армейского клуба в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Не знаю, в чём причины такой нестабильной игры. Чередуют поражения с победами, не могут наладить игру. И вратарь Федотов в этом сезоне не выручает. Впечатление такое, что команда „разболталась“. Как они ведут себя на площадке, посмотрите: удаления, дисциплины нет, скорости нет. ЦСКА превратился в заурядную команду. Полная безалаберность! Тактики нет, стиля нет, троек нет. Ничего интересного в игре ЦСКА, всё пропало. Игроки не улыбаются, может, даже не потеют», — приводит слова Глазова «РБ Спорт».

ЦСКА в последней встрече уступил дома «Автомобилисту» по буллитам со счётом 4:5. С 66 очками в активе столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре ЦСКА сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым» сегодня, 6 февраля. Игра начнётся в 17:00 мск.

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