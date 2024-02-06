«Нет предвзятости». Российский нападающий «Вегаса» — о том, как к нему относятся в команде

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о том, как к нему относятся в команде.

«Как ко мне относятся в команде? Относятся отлично. Особо выделить кого-то тяжело, наверное. К любому могу подойти, спросить, узнать что-то, что мне интересно. Так же и ко мне ребята могут подойти и спросить что угодно. То есть нет каких-то предвзятых отношений», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: