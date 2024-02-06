«Не смог найти разницу между Россией и Америкой». Интервью с самым необычным русским в НХЛ

Павел Дорофеев рассказал, почему заключил контракт с «Вегасом» только на год, как лишился зубов во время матча НХЛ и как живёт в Америке.

После сезона-2022/2023 «Вегас», завоевавший Кубок Стэнли, наверняка значительно пополнил свою фан-базу в России. Неудивительно — всё-таки чемпионом в составе команды стал Иван Барбашёв. Однако не только Барби помогал «Голден Найтс» в ходе «золотого» сезона. Незаслуженно меньше внимания получил нападающий Павел Дорофеев — один из самых необычных россиян в НХЛ. Если не самый необычный.

Павел Дорофеев Фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Павел с ноги ворвался в Национальную хоккейную лигу. Вернее, с головы — именно ей он забил свой первый гол в НХЛ. Затем Дорофеев провёл мегауспешный отрезок, трижды забрасывая победные шайбы в четырёх следующих матчах. Тогда журналист Sportsnet даже назвал его лучшим игроком в мире! А в нынешнем сезоне Павел забронировал место в составе мощного «Вегаса», уже проведя 29 встреч и набрав 14 (7+7) очков. И, естественно, продолжил удивлять публику необычными моментами. Из интервью с нападающим вы узнаете:

— как российские голкиперы реагируют на голы Дорофеева в их ворота;

— как к Павлу относятся в «Вегасе»;

— почему хоккеист заключил новый контракт лишь на один год и думал ли вернуться в Россию;

— поддерживают ли общение россияне в «Вегасе»;

— в чём различия между хоккеем в России и Северной Америке;

— как Павел отреагировал на потерю зубов в ходе матча НХЛ;

— у кого лучшая арена в лиге;

— есть ли различия между Россией и Америкой.

Павел Дорофеев Фото: из личного архива Валерии Дорофеевой

«Второй кубок «Вегаса»? Сейчас об этом рано говорить»

— Сейчас перерыв на Матч звёзд, есть время отдохнуть. Как проводишь его?

— Провели время с пользой с супругой. Отдохнули, слетали на море, к водичке. Немного подзагорели! Уже вернулись — ещё вчера (имеется в виду 2 февраля. – Прим. «Чемпионата»). Отдохнули хорошо.

— То, что нужно в разгар сезона.

— Да. Такие паузы нечасто, один раз в сезоне. Поэтому нужно пользоваться моментом.

— Впереди самая важная часть сезона, тем более «Вегас» борется за высокие места. Пойдёте с командой за вторым кубком?

— (Смеётся.) Сейчас об этом рано говорить. Будем делать всё возможное, всё, что в наших силах, чтобы повторить прошлогодний результат.

— Как оценишь свой текущий сезон? Кажется, в этом году тренерский штаб видит тебя надёжным игроком обоймы.

— Поначалу немножко не попадал в состав ввиду определённых обстоятельств, не зависящих от меня. Появился шанс проявить себя, тренерский штаб дал такую возможность — вот, пользуюсь по максимуму каждый раз.

— В этом году много забиваешь российским вратарям: Илье Сорокину, Сергею Бобровскому. Они потом не подъезжают, не ругаются?

— Да нет, нет, не было такого! Наоборот, после домашней игры с «Флоридой» даже удалось познакомиться с Бобровским. Все на позитиве. Это часть нашей профессии — выходить и играть друг против друга.

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— Часто по ходу матчей или после них удаётся переброситься словами с соотечественниками?

— Каждый матч по-разному. Где-то получается, удаётся в момент игры парой слов обменяться. Потом, после матчей, тоже — между раздевалками пообщаться, узнать, как дела. Ну и бывает, конечно, что не всегда получается. Раз на раз не приходится.

— С кем из россиян в стане соперников поддерживаешь общение?

— Да со многими ребятами. С теми, кто приезжает играть, постоянно стараюсь увидеться, на ужин сходить. Такое общение — по возможности.

— А трэш-ток с кем-нибудь получается вести? Я слышал, что Кузнецов и Свечников — любители такого дела…

— Да нет, не было ещё такого на моей практике.

— Может быть, когда будете играть с «Бостоном», получится с Маршаном переброситься словечками.

— Да играли вот домашний матч с ними. Пока не было такого (улыбается).

«С Барбашёвым и Миромановым стараемся больше держаться вместе»

— В самом «Вегасе» много россиян: и Иван Барбашёв, и Даниил Мироманов. Как у тебя взаимоотношения с ними?

— Отличные взаимоотношения! Всё равно стараемся больше держаться вместе, помогать друг другу. Не только на льду и на арене, но и вне льда тоже.

— Пришлось помогать Барбашёву, когда его обменяли в «Вегас»?

— Особо нет. Он сразу нашёл себя, нашёл общий язык с коллективом, со всеми ребятами. Никаких проблем, сложностей не возникло.

— Слышал, что «Вегасу» ради Барбашёва пришлось расстаться с Райлли Смитом, одним из старожилов и лидеров клуба, и теперь на Ваню рассчитывают как на лидера. Ощущается ли это в раздевалке?

— Я не знаю, кого, как и куда пришлось обменять, но ощущается, конечно, что Ваня занимает лидерские позиции в нашей команде и показывает, доказывает это как на льду, так и за его пределами.

— А как к тебе относятся в команде? С кем лучше всего ладишь, помимо наших парней?

— Относятся отлично. Особо выделить кого-то тяжело, наверное. К любому могу подойти, спросить, узнать что-то, что мне интересно. Так же и ко мне ребята могут подойти и спросить что угодно. То есть нет каких-то предвзятых отношений.

— Языковой барьер не мешает или уже успел освоиться?

— Хотелось бы, конечно, побольше подучить английский (смеётся), чтобы ещё проще было, чтобы общаться было легче. Всё равно ещё немножко есть барьер в этом плане. А так, в целом прогресс довольно-таки заметен.

Павел Дорофеев Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Этот барьер не мешает контактировать с одноклубниками или с людьми в повседневной жизни?

— Да нет особо, не мешает. Когда очень сильно надо, найдёшь, как подобрать нужные слова (смеётся). Проблем с этим нет. А в повседневной жизни вообще не сталкивался с тем, чтобы были какие-то сложности с языком.

— Недавно The Athletic провёл опрос среди игроков НХЛ, и оказалось, что Вегас, по мнению самих хоккеистов, лучший город для выездных матчей. Какие чувства испытываешь, играя на домашней арене?

— Всегда положительные. На домашних матчах постоянно полный стадион болельщиков. Всегда очень приятно выходить и стараться побеждать в каждой домашней игре, чтобы порадовать всех тех, кто приходит поддержать нас.

— Что в принципе думаешь о городе?

— Отличный город. Всё нравится. Каких-то проблем с казино у меня нет (смеётся). Мне нравится всё.

— Проблем нет — выигрываешь часто?

— Да нет, нет (смеётся). Вообще стараюсь не играть. Не моя тема.

— Какой лучший город, в котором играл? Какая лучшая арена? Помимо Вегаса, конечно.

— Наверное, лучший город для выезда — Нью-Йорк. Недавно были там, большой мегаполис. Когда есть пауза, день между матчами, стараюсь там сходить куда-то поужинать, провести время. Это чуть-чуть отличается от того, что есть в Вегасе.

А если мы говорим про арену… понятно, что в Вегасе лучшая (улыбается). Если выездная, то у «Айлендерс». Недавно играли у них — там хорошая арена, недавно построенная, насколько я знаю («Ю-Би-Эс-Арена» была построена в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»).

«В Америке так же ходят на работу. Дом-работа-дом»

— Ты и в Северной Америке играешь уже давно, и в России, очевидно, тоже много поиграл. Ощущаешь ли какую-нибудь разницу между хоккеем в России и в Америке?

— Да, ощущаю, конечно. Скорости намного быстрее. Нужно намного быстрее принимать правильные решения на площадке. Намного больше физического хоккея, много силовой борьбы. Вот это два аспекта, по которым отличается.

— К какому хоккею полегче адаптироваться?

— У меня не было проблем с адаптацией — что в России, что в Северной Америке, когда переехал. Я нашёл свой хоккей, перенастроил себя на ту волну, на которой здесь играют, на ту систему и видение хоккея, о которых тренеры тут рассказывают. Они показывают, что хотят видеть на площадке.

— Многие говорят, что нужно найти своего тренера…

— Думаю, это уместно. 100%, что у каждого тренера своё видение, своё понимание хоккея, своя система. Наверное, я смогу найти общий язык с любым тренером, потому что довольно-таки ответственно подхожу к тем задачам и установкам, которые тренеры просят. Стараюсь всегда выполнять.

Павел Дорофеев в АХЛ Фото: theahl.com

— В прошлом и в этом сезонах иногда тебя всё равно отправляли в АХЛ. Насколько тяжело так часто мотаться между лигами, между командами?

— Благо мне повезло: у нас команда АХЛ «Хендерсон» в 20-30 минутах езды на машине. Поэтому проблем нет. И в плане игры тоже всё отлично было. Разницы особой и не было. Система одна и та же — что в АХЛ, что в первой команде в НХЛ.

— Чемоданного настроения не было?

— Нет, не было.

— Есть ли различия в образе жизни между Россией и Северной Америкой?

— Для себя особо разницы не заметил. Пытался найти, в чём разница, но не смог что-то конкретное выделить. Всё, в принципе, так же, как у всех.

— То есть, помимо языка, Россия и Северная Америка примерно одинаковы?

— Конечно. Все так же ходят на работу. Дом-работа-дом… Так же, как и у нас, здесь людям приходится зарабатывать, платить за счета. Налоги сами за себя говорят. И жизнь здесь дороже по сравнению с Россией.

— Но и люди могут себе больше позволить за счёт более высоких зарплат.

— Я думаю, да — как и у нас, в принципе. Чем больше зарплата, тем больше возможностей. Тем человек больше удовольствия от жизни получает.

«Конечно, хотелось контракт подлиннее чуть-чуть»

— Официальный сайт НХЛ перед началом сезона назвал тебя одним из главных проспектов чемпионского «Вегаса», в топ-5. Чего ожидаешь от себя в текущем сезоне?

— Ожидаю, что буду так же выходить и продолжать делать своё дело, доказывать и показывать тренерам, что они сделали правильный выбор, дав мне шанс проявить себя. И буду продолжать им пользоваться по максимуму.

— Ставил ли для себя планку относительно результативности?

— Особо на эту тему не думал. Конечно, всегда хочется в каждом матче забивать, набирать очки. Но на данном этапе главное — выходить и получать от игры удовольствие, опыт, который необходим. А очки, голы и передачи — это всё будет. Главное — работать. Терпение и труд всё перетрут (улыбается).

— У тебя в прошлом сезоне были яркие моменты, успехи, но в межсезонье тебе дали соглашение на один год. Это было твоё совместное решение с клубом или хотелось получить контракт подлиннее?

— Конечно, хотелось подлиннее чуть-чуть. Были долгие переговоры, разговоры долго велись. Пришли к тому, к чему пришли. Хорошо, что всё так сложилось.

— С другими клубами не велись переговоры?

— Нет, ничего такого не было. Я был ограниченно свободным агентом. Поэтому с другими клубами никаких разговоров не было. Все права принадлежат «Вегасу».

— В декабре главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что общался с генменеджером «Вегаса» Келли Маккриммоном о тебе. Тогда функционер сказал, что считает тебя важным игроком для «Голден Найтс». Не бывало ли мыслей вернуться в Россию?

— Да были всякие разные мысли, когда сезон закончился. Но потом всё в голове разложил по полочкам и понял, что, пока есть шанс и возможность, нужно здесь цепляться до конца.

«Теперь все знают, как я забил первый гол в НХЛ»

— Не могу не вспомнить твой дебют в НХЛ. Тебя по праву считают одним из самых необычных россиян в лиге. Дебютный гол в НХЛ забил головой в ворота «Сент-Луиса» — что тогда почувствовал? Со стороны показалось, что ты даже немного расстроился, что именно так вышло…

— (Смеётся.) Да нет, на самом деле был очень рад. Эмоции переполняли. Понятное дело, каждый спортсмен, который хочет проявить себя на высшем уровне, желает забить свой первый гол не таким образом, каким получилось у меня. Наверное, все представляют себе, как обыгрывают пятерых соперников — ещё и вратаря вдогонку (смеётся). Но хорошо, что забил, хорошо, что так сложилось. Зато теперь все знают, как я забил первый гол в НХЛ (улыбается). И эта шайба надолго останется в памяти у людей. Как и у меня. На всю жизнь у меня останется в памяти этот гол.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

— Шайбу сохранил?

— Да, обязательно!

— После этого у тебя начался яркий период: пять голов, три из которых победные, и два ассиста. Один из журналистов Sportsnet даже называл тебя лучшим игроком в истории. Что чувствовал в тот период?

— На самом деле, я не читал все эти комментарии по поводу моей игры, не лез туда. Просто наслаждался игрой, моментом, который сложился, и получал удовольствие от игры в целом.

— Чувствуешь ли давление со стороны российских или североамериканских журналистов?

— Да нет, никакого давления со стороны прессы не наблюдал, не ощущал и не замечал в свою сторону.

— Всё спокойно?

— Да, да.

— В прошлом сезоне «Вегас» завоевал Кубок Стэнли. Хоть в плей-офф тебя и не выпустили, ты был вместе с командой на чемпионском параде. Что тогда чувствовал?

— Одни положительные эмоции. Был очень рад, что команда победила. Тот парад прошёл прекрасно. Такое колоссальное количество людей пришло вместе с нами, чтобы поддержать, отпраздновать победу. Было очень приятно и здорово!

— Не было ли грустно, что в итоге так и не выпустили в плей-офф, что твоё имя не попало на кубок?

— Да нет, грустить смысла нет и не было. Я просто был готов. Если бы моё имя назвали на один из матчей, я бы просто был готов к этому моменту.

— В это время ты находился с командой?

— Да. В «такси-скваде», это так называется.

Павел Дорофеев — обладатель Кубка Стэнли Фото: из личного архива Ивана Барбашёва

— В этом сезоне, уверен, у тебя ещё будет возможность увидеть своё имя на кубке.

— Непременно (улыбается).

— В этом сезоне ты также удивлял публику. В матче с «Монреалем» тебе выбили несколько зубов, после чего «Вегас» реализовал удаление и в итоге вырвал победу. Что ты чувствовал в тот момент? Держишь ли обиду на Брендана Галлахера, который и нанёс травму?

— Да нет, никакой обиды нет. Так сложился момент, так получилось. Что произошло, того не поменять. Поэтому никакой обиды не держу. Здорово, что потерянные зубы не были потрачены впустую (смеётся) — команда реализовала удаление и выиграла матч.

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— Вопрос от болельщиков. Что сейчас с зубами?

— Уже всё отлично. Все нужные процедуры сделали, уже снова голливудская улыбка (смеётся).

«Без нашей сборной на Олимпиаде будет немного неполноценный состав»

— Вопрос по актуальной теме. НХЛ поедет на Олимпиаду, ещё и устроит Турнир четырёх наций. Но без сборной России. Что думаешь об этом?

— Хорошо, что НХЛ решила допустить игроков на Олимпийские игры. Конечно, обидно и жалко, что нашу страну на сегодняшний день не включили в состав на этот турнир. Кто знает, может быть, они поменяют своё решение. Без нашей команды, без нашей страны будет немного неполноценный состав.

Павел Дорофеев (в центре) в молодежной сборной России Фото: РИА Новости

— Настроения, договорится НХЛ об участии в Олимпиаде или не договорится, ощущались?

— Честно говоря, я за всеми этими слухами и разговорами не следил. Узнал уже по факту, какое решение приняли.

— Не могу не задать классический вопрос. Олимпиада или Кубок Стэнли — что для тебя важнее?

— Хороший вопрос (смеётся). Сложно выделить что-то одно. Хочется и того, и другого. Поэтому нужно стараться сделать максимум, будь это борьба за Кубок или олимпийский турнир.

— Оба зайца важны, так сказать.

— Да, да, несомненно.

— Следишь ли за КХЛ?

— Стараюсь. Матчи смотреть не удаётся из-за разницы во времени. Смотрю только конечные результаты, счёт — и хайлайты, если попадаются где-то. Только так получается.

— Можешь ли назвать фаворита в этом сезоне?

— Наверное, нет. Потому что матчи не смотрю и не знаю, в какой хоккей команды играют. Фаворитами считаются те, кто идёт в начале турнирной таблицы, но хоккей — такая штука, что никто не знает, как всё сложится и кто в концовке станет чемпионом.

«Тяжело оставить тот факт, что у Овечкина есть возможность побить рекорд»

— Кого считаешь кумиром, за кем следил в детстве?

— Одного хоккеиста выделить не смогу. Всё время следил за теми людьми, которые мне нравились, чья игра мне нравится. Не было конкретного хоккеиста — много разных. И на сегодняшний день ничего не поменялось. Всегда старался увидеть что-то новое для себя у каждого, подчеркнуть и перенести в свой арсенал, чтобы использовать на льду в момент игры.

— То есть парочку не назовёшь?

— Их не парочка — их больше! (Смеётся.) От каждого понемногу.

— Кого ты можешь назвать лучшим хоккеистом, против которого приходилось играть?

— Были матчи с «Колорадо», где Маккиннон, Макар играют. Все суперзвёзды. Макдэвид, Кросби… С Сидни даже на точке вбрасывания довелось пару раз посоперничать. Такие звёзды хоккея, которых во всём мире знают. Тот же Александр Овечкин, Никита Кучеров… Список очень длинный наберётся.

Натан Маккиннон и Кейл Макар Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

— Удалось ли с кем-нибудь из них переброситься словами, с тем же Кросби?

— Нет, не удалось (улыбается).

— Получается, ещё одна цель на сезон найдена.

— Да. Почему нет (улыбается).

— Ты сказал про Александра Овечкина и Никиту Кучерова. На твой взгляд, именно они сейчас лучшие россияне в НХЛ? Помимо тебя.

— (Смеётся.) Меня нет в этом списке. Конечно, это большие имена, которые знают во всём хоккейном мире на данный момент. Они являются нашими глыбами, которых все узнают.

— Ощущаешь ли в Америке разговоры о погоне Овечкина за Гретцки? Кажется, будто они на каждом углу.

— Наверное, да. Когда смотришь хоккей и играет «Вашингтон» с кем-то, там всё время об этом идут разговоры. Конечно, тяжело оставить тот факт, что у человека есть возможность побить рекорд.

— И небольшой блиц. Важные вопросы, приготовься. Первый: какой твой любимый фильм?

— «Зелёная миля».

— Мощный ответ!

— Да (улыбается). Очень хороший фильм.

— Что в последнее время понравилось из кино?

— Особо сейчас не смотрю кино. Потому что здесь все кинотеатры только на английском языке (смеётся). Из последнего, что я знаю, наверное, «Аватар 2».

Павел Дорофеев Фото: из личного архива Павла Дорофеева

— Похожий вопрос. Любимая книга?

— Любимой книги нет. А последнее, что читал — «Они сражались за Родину».

— Удаётся ли в принципе читать?

— Конечно. Когда есть время, стараюсь себя заставить прочитать пару глав, страниц 10-20. Но не всегда удаётся (улыбается).

— Какой твой любимый вид досуга?

— Думаю, что видеоигры. У меня есть приставка, на которой играю.

— Рубишься в NHL или во что-то нехоккейное?

— Нет, нехоккейное. Call of Duty, Fortnite.