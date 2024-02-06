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Эксклюзивное интервью с нападающим «Вегаса» Павлом Дорофеевым: о жизни в США, успехах в НХЛ и голах российским вратарям

«Не смог найти разницу между Россией и Америкой». Интервью с самым необычным русским в НХЛ
Владимир Лаевский
Интервью с самым необычным русским в НХЛ
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Комментарии
Павел Дорофеев рассказал, почему заключил контракт с «Вегасом» только на год, как лишился зубов во время матча НХЛ и как живёт в Америке.

После сезона-2022/2023 «Вегас», завоевавший Кубок Стэнли, наверняка значительно пополнил свою фан-базу в России. Неудивительно — всё-таки чемпионом в составе команды стал Иван Барбашёв. Однако не только Барби помогал «Голден Найтс» в ходе «золотого» сезона. Незаслуженно меньше внимания получил нападающий Павел Дорофеев — один из самых необычных россиян в НХЛ. Если не самый необычный.

Павел Дорофеев

Павел Дорофеев

Фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Павел с ноги ворвался в Национальную хоккейную лигу. Вернее, с головы — именно ей он забил свой первый гол в НХЛ. Затем Дорофеев провёл мегауспешный отрезок, трижды забрасывая победные шайбы в четырёх следующих матчах. Тогда журналист Sportsnet даже назвал его лучшим игроком в мире! А в нынешнем сезоне Павел забронировал место в составе мощного «Вегаса», уже проведя 29 встреч и набрав 14 (7+7) очков. И, естественно, продолжил удивлять публику необычными моментами. Из интервью с нападающим вы узнаете:

— как российские голкиперы реагируют на голы Дорофеева в их ворота;

— как к Павлу относятся в «Вегасе»;

— почему хоккеист заключил новый контракт лишь на один год и думал ли вернуться в Россию;

— поддерживают ли общение россияне в «Вегасе»;

— в чём различия между хоккеем в России и Северной Америке;

— как Павел отреагировал на потерю зубов в ходе матча НХЛ;

— у кого лучшая арена в лиге;

— есть ли различия между Россией и Америкой.

Павел Дорофеев

Павел Дорофеев

Фото: из личного архива Валерии Дорофеевой

«Второй кубок «Вегаса»? Сейчас об этом рано говорить»

— Сейчас перерыв на Матч звёзд, есть время отдохнуть. Как проводишь его?
— Провели время с пользой с супругой. Отдохнули, слетали на море, к водичке. Немного подзагорели! Уже вернулись — ещё вчера (имеется в виду 2 февраля. – Прим. «Чемпионата»). Отдохнули хорошо.

— То, что нужно в разгар сезона.
— Да. Такие паузы нечасто, один раз в сезоне. Поэтому нужно пользоваться моментом.

— Впереди самая важная часть сезона, тем более «Вегас» борется за высокие места. Пойдёте с командой за вторым кубком?
— (Смеётся.) Сейчас об этом рано говорить. Будем делать всё возможное, всё, что в наших силах, чтобы повторить прошлогодний результат.

— Как оценишь свой текущий сезон? Кажется, в этом году тренерский штаб видит тебя надёжным игроком обоймы.
— Поначалу немножко не попадал в состав ввиду определённых обстоятельств, не зависящих от меня. Появился шанс проявить себя, тренерский штаб дал такую возможность — вот, пользуюсь по максимуму каждый раз.

— В этом году много забиваешь российским вратарям: Илье Сорокину, Сергею Бобровскому. Они потом не подъезжают, не ругаются?
— Да нет, нет, не было такого! Наоборот, после домашней игры с «Флоридой» даже удалось познакомиться с Бобровским. Все на позитиве. Это часть нашей профессии — выходить и играть друг против друга.

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— Часто по ходу матчей или после них удаётся переброситься словами с соотечественниками?
— Каждый матч по-разному. Где-то получается, удаётся в момент игры парой слов обменяться. Потом, после матчей, тоже — между раздевалками пообщаться, узнать, как дела. Ну и бывает, конечно, что не всегда получается. Раз на раз не приходится.

— С кем из россиян в стане соперников поддерживаешь общение?
— Да со многими ребятами. С теми, кто приезжает играть, постоянно стараюсь увидеться, на ужин сходить. Такое общение — по возможности.

— А трэш-ток с кем-нибудь получается вести? Я слышал, что Кузнецов и Свечников — любители такого дела…
— Да нет, не было ещё такого на моей практике.

— Может быть, когда будете играть с «Бостоном», получится с Маршаном переброситься словечками.
— Да играли вот домашний матч с ними. Пока не было такого (улыбается).

«С Барбашёвым и Миромановым стараемся больше держаться вместе»

— В самом «Вегасе» много россиян: и Иван Барбашёв, и Даниил Мироманов. Как у тебя взаимоотношения с ними?
— Отличные взаимоотношения! Всё равно стараемся больше держаться вместе, помогать друг другу. Не только на льду и на арене, но и вне льда тоже.

— Пришлось помогать Барбашёву, когда его обменяли в «Вегас»?
— Особо нет. Он сразу нашёл себя, нашёл общий язык с коллективом, со всеми ребятами. Никаких проблем, сложностей не возникло.

— Слышал, что «Вегасу» ради Барбашёва пришлось расстаться с Райлли Смитом, одним из старожилов и лидеров клуба, и теперь на Ваню рассчитывают как на лидера. Ощущается ли это в раздевалке?
— Я не знаю, кого, как и куда пришлось обменять, но ощущается, конечно, что Ваня занимает лидерские позиции в нашей команде и показывает, доказывает это как на льду, так и за его пределами.

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— А как к тебе относятся в команде? С кем лучше всего ладишь, помимо наших парней?
— Относятся отлично. Особо выделить кого-то тяжело, наверное. К любому могу подойти, спросить, узнать что-то, что мне интересно. Так же и ко мне ребята могут подойти и спросить что угодно. То есть нет каких-то предвзятых отношений.

— Языковой барьер не мешает или уже успел освоиться?
— Хотелось бы, конечно, побольше подучить английский (смеётся), чтобы ещё проще было, чтобы общаться было легче. Всё равно ещё немножко есть барьер в этом плане. А так, в целом прогресс довольно-таки заметен.

Павел Дорофеев

Павел Дорофеев

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Этот барьер не мешает контактировать с одноклубниками или с людьми в повседневной жизни?
— Да нет особо, не мешает. Когда очень сильно надо, найдёшь, как подобрать нужные слова (смеётся). Проблем с этим нет. А в повседневной жизни вообще не сталкивался с тем, чтобы были какие-то сложности с языком.

— Недавно The Athletic провёл опрос среди игроков НХЛ, и оказалось, что Вегас, по мнению самих хоккеистов, лучший город для выездных матчей. Какие чувства испытываешь, играя на домашней арене?
— Всегда положительные. На домашних матчах постоянно полный стадион болельщиков. Всегда очень приятно выходить и стараться побеждать в каждой домашней игре, чтобы порадовать всех тех, кто приходит поддержать нас.

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— Что в принципе думаешь о городе?
— Отличный город. Всё нравится. Каких-то проблем с казино у меня нет (смеётся). Мне нравится всё.

— Проблем нет — выигрываешь часто?
— Да нет, нет (смеётся). Вообще стараюсь не играть. Не моя тема.

— Какой лучший город, в котором играл? Какая лучшая арена? Помимо Вегаса, конечно.
— Наверное, лучший город для выезда — Нью-Йорк. Недавно были там, большой мегаполис. Когда есть пауза, день между матчами, стараюсь там сходить куда-то поужинать, провести время. Это чуть-чуть отличается от того, что есть в Вегасе.

А если мы говорим про арену… понятно, что в Вегасе лучшая (улыбается). Если выездная, то у «Айлендерс». Недавно играли у них — там хорошая арена, недавно построенная, насколько я знаю («Ю-Би-Эс-Арена» была построена в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»).

«В Америке так же ходят на работу. Дом-работа-дом»

— Ты и в Северной Америке играешь уже давно, и в России, очевидно, тоже много поиграл. Ощущаешь ли какую-нибудь разницу между хоккеем в России и в Америке?
— Да, ощущаю, конечно. Скорости намного быстрее. Нужно намного быстрее принимать правильные решения на площадке. Намного больше физического хоккея, много силовой борьбы. Вот это два аспекта, по которым отличается.

— К какому хоккею полегче адаптироваться?
— У меня не было проблем с адаптацией — что в России, что в Северной Америке, когда переехал. Я нашёл свой хоккей, перенастроил себя на ту волну, на которой здесь играют, на ту систему и видение хоккея, о которых тренеры тут рассказывают. Они показывают, что хотят видеть на площадке.

— Многие говорят, что нужно найти своего тренера…
— Думаю, это уместно. 100%, что у каждого тренера своё видение, своё понимание хоккея, своя система. Наверное, я смогу найти общий язык с любым тренером, потому что довольно-таки ответственно подхожу к тем задачам и установкам, которые тренеры просят. Стараюсь всегда выполнять.

Павел Дорофеев в АХЛ

Павел Дорофеев в АХЛ

Фото: theahl.com

— В прошлом и в этом сезонах иногда тебя всё равно отправляли в АХЛ. Насколько тяжело так часто мотаться между лигами, между командами?
— Благо мне повезло: у нас команда АХЛ «Хендерсон» в 20-30 минутах езды на машине. Поэтому проблем нет. И в плане игры тоже всё отлично было. Разницы особой и не было. Система одна и та же — что в АХЛ, что в первой команде в НХЛ.

— Чемоданного настроения не было?
— Нет, не было.

— Есть ли различия в образе жизни между Россией и Северной Америкой?
— Для себя особо разницы не заметил. Пытался найти, в чём разница, но не смог что-то конкретное выделить. Всё, в принципе, так же, как у всех.

— То есть, помимо языка, Россия и Северная Америка примерно одинаковы?
— Конечно. Все так же ходят на работу. Дом-работа-дом… Так же, как и у нас, здесь людям приходится зарабатывать, платить за счета. Налоги сами за себя говорят. И жизнь здесь дороже по сравнению с Россией.

— Но и люди могут себе больше позволить за счёт более высоких зарплат.
— Я думаю, да — как и у нас, в принципе. Чем больше зарплата, тем больше возможностей. Тем человек больше удовольствия от жизни получает.

«Конечно, хотелось контракт подлиннее чуть-чуть»

— Официальный сайт НХЛ перед началом сезона назвал тебя одним из главных проспектов чемпионского «Вегаса», в топ-5. Чего ожидаешь от себя в текущем сезоне?
— Ожидаю, что буду так же выходить и продолжать делать своё дело, доказывать и показывать тренерам, что они сделали правильный выбор, дав мне шанс проявить себя. И буду продолжать им пользоваться по максимуму.

— Ставил ли для себя планку относительно результативности?
— Особо на эту тему не думал. Конечно, всегда хочется в каждом матче забивать, набирать очки. Но на данном этапе главное — выходить и получать от игры удовольствие, опыт, который необходим. А очки, голы и передачи — это всё будет. Главное — работать. Терпение и труд всё перетрут (улыбается).

— У тебя в прошлом сезоне были яркие моменты, успехи, но в межсезонье тебе дали соглашение на один год. Это было твоё совместное решение с клубом или хотелось получить контракт подлиннее?
— Конечно, хотелось подлиннее чуть-чуть. Были долгие переговоры, разговоры долго велись. Пришли к тому, к чему пришли. Хорошо, что всё так сложилось.

— С другими клубами не велись переговоры?
— Нет, ничего такого не было. Я был ограниченно свободным агентом. Поэтому с другими клубами никаких разговоров не было. Все права принадлежат «Вегасу».

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— В декабре главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что общался с генменеджером «Вегаса» Келли Маккриммоном о тебе. Тогда функционер сказал, что считает тебя важным игроком для «Голден Найтс». Не бывало ли мыслей вернуться в Россию?
— Да были всякие разные мысли, когда сезон закончился. Но потом всё в голове разложил по полочкам и понял, что, пока есть шанс и возможность, нужно здесь цепляться до конца.

«Теперь все знают, как я забил первый гол в НХЛ»

— Не могу не вспомнить твой дебют в НХЛ. Тебя по праву считают одним из самых необычных россиян в лиге. Дебютный гол в НХЛ забил головой в ворота «Сент-Луиса» — что тогда почувствовал? Со стороны показалось, что ты даже немного расстроился, что именно так вышло…
(Смеётся.) Да нет, на самом деле был очень рад. Эмоции переполняли. Понятное дело, каждый спортсмен, который хочет проявить себя на высшем уровне, желает забить свой первый гол не таким образом, каким получилось у меня. Наверное, все представляют себе, как обыгрывают пятерых соперников — ещё и вратаря вдогонку (смеётся). Но хорошо, что забил, хорошо, что так сложилось. Зато теперь все знают, как я забил первый гол в НХЛ (улыбается). И эта шайба надолго останется в памяти у людей. Как и у меня. На всю жизнь у меня останется в памяти этот гол.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

— Шайбу сохранил?
— Да, обязательно!

— После этого у тебя начался яркий период: пять голов, три из которых победные, и два ассиста. Один из журналистов Sportsnet даже называл тебя лучшим игроком в истории. Что чувствовал в тот период?
— На самом деле, я не читал все эти комментарии по поводу моей игры, не лез туда. Просто наслаждался игрой, моментом, который сложился, и получал удовольствие от игры в целом.

— Чувствуешь ли давление со стороны российских или североамериканских журналистов?
— Да нет, никакого давления со стороны прессы не наблюдал, не ощущал и не замечал в свою сторону.

— Всё спокойно?
— Да, да.

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— В прошлом сезоне «Вегас» завоевал Кубок Стэнли. Хоть в плей-офф тебя и не выпустили, ты был вместе с командой на чемпионском параде. Что тогда чувствовал?
— Одни положительные эмоции. Был очень рад, что команда победила. Тот парад прошёл прекрасно. Такое колоссальное количество людей пришло вместе с нами, чтобы поддержать, отпраздновать победу. Было очень приятно и здорово!

— Не было ли грустно, что в итоге так и не выпустили в плей-офф, что твоё имя не попало на кубок?
— Да нет, грустить смысла нет и не было. Я просто был готов. Если бы моё имя назвали на один из матчей, я бы просто был готов к этому моменту.

— В это время ты находился с командой?
— Да. В «такси-скваде», это так называется.

Павел Дорофеев — обладатель Кубка Стэнли

Павел Дорофеев — обладатель Кубка Стэнли

Фото: из личного архива Ивана Барбашёва

— В этом сезоне, уверен, у тебя ещё будет возможность увидеть своё имя на кубке.
— Непременно (улыбается).

— В этом сезоне ты также удивлял публику. В матче с «Монреалем» тебе выбили несколько зубов, после чего «Вегас» реализовал удаление и в итоге вырвал победу. Что ты чувствовал в тот момент? Держишь ли обиду на Брендана Галлахера, который и нанёс травму?
— Да нет, никакой обиды нет. Так сложился момент, так получилось. Что произошло, того не поменять. Поэтому никакой обиды не держу. Здорово, что потерянные зубы не были потрачены впустую (смеётся) — команда реализовала удаление и выиграла матч.

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— Вопрос от болельщиков. Что сейчас с зубами?
— Уже всё отлично. Все нужные процедуры сделали, уже снова голливудская улыбка (смеётся).

«Без нашей сборной на Олимпиаде будет немного неполноценный состав»

— Вопрос по актуальной теме. НХЛ поедет на Олимпиаду, ещё и устроит Турнир четырёх наций. Но без сборной России. Что думаешь об этом?
— Хорошо, что НХЛ решила допустить игроков на Олимпийские игры. Конечно, обидно и жалко, что нашу страну на сегодняшний день не включили в состав на этот турнир. Кто знает, может быть, они поменяют своё решение. Без нашей команды, без нашей страны будет немного неполноценный состав.

Павел Дорофеев (в центре) в молодежной сборной России

Павел Дорофеев (в центре) в молодежной сборной России

Фото: РИА Новости

— Настроения, договорится НХЛ об участии в Олимпиаде или не договорится, ощущались?
— Честно говоря, я за всеми этими слухами и разговорами не следил. Узнал уже по факту, какое решение приняли.

— Не могу не задать классический вопрос. Олимпиада или Кубок Стэнли — что для тебя важнее?
— Хороший вопрос (смеётся). Сложно выделить что-то одно. Хочется и того, и другого. Поэтому нужно стараться сделать максимум, будь это борьба за Кубок или олимпийский турнир.

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— Оба зайца важны, так сказать.
— Да, да, несомненно.

— Следишь ли за КХЛ?
— Стараюсь. Матчи смотреть не удаётся из-за разницы во времени. Смотрю только конечные результаты, счёт — и хайлайты, если попадаются где-то. Только так получается.

— Можешь ли назвать фаворита в этом сезоне?
— Наверное, нет. Потому что матчи не смотрю и не знаю, в какой хоккей команды играют. Фаворитами считаются те, кто идёт в начале турнирной таблицы, но хоккей — такая штука, что никто не знает, как всё сложится и кто в концовке станет чемпионом.

«Тяжело оставить тот факт, что у Овечкина есть возможность побить рекорд»

— Кого считаешь кумиром, за кем следил в детстве?
— Одного хоккеиста выделить не смогу. Всё время следил за теми людьми, которые мне нравились, чья игра мне нравится. Не было конкретного хоккеиста — много разных. И на сегодняшний день ничего не поменялось. Всегда старался увидеть что-то новое для себя у каждого, подчеркнуть и перенести в свой арсенал, чтобы использовать на льду в момент игры.

— То есть парочку не назовёшь?
— Их не парочка — их больше! (Смеётся.) От каждого понемногу.

— Кого ты можешь назвать лучшим хоккеистом, против которого приходилось играть?
— Были матчи с «Колорадо», где Маккиннон, Макар играют. Все суперзвёзды. Макдэвид, Кросби… С Сидни даже на точке вбрасывания довелось пару раз посоперничать. Такие звёзды хоккея, которых во всём мире знают. Тот же Александр Овечкин, Никита Кучеров… Список очень длинный наберётся.

Натан Маккиннон и Кейл Макар

Натан Маккиннон и Кейл Макар

Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

— Удалось ли с кем-нибудь из них переброситься словами, с тем же Кросби?
— Нет, не удалось (улыбается).

— Получается, ещё одна цель на сезон найдена.
— Да. Почему нет (улыбается).

— Ты сказал про Александра Овечкина и Никиту Кучерова. На твой взгляд, именно они сейчас лучшие россияне в НХЛ? Помимо тебя.
(Смеётся.) Меня нет в этом списке. Конечно, это большие имена, которые знают во всём хоккейном мире на данный момент. Они являются нашими глыбами, которых все узнают.

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— Ощущаешь ли в Америке разговоры о погоне Овечкина за Гретцки? Кажется, будто они на каждом углу.
— Наверное, да. Когда смотришь хоккей и играет «Вашингтон» с кем-то, там всё время об этом идут разговоры. Конечно, тяжело оставить тот факт, что у человека есть возможность побить рекорд.

— И небольшой блиц. Важные вопросы, приготовься. Первый: какой твой любимый фильм?
— «Зелёная миля».

— Мощный ответ!
— Да (улыбается). Очень хороший фильм.

— Что в последнее время понравилось из кино?
— Особо сейчас не смотрю кино. Потому что здесь все кинотеатры только на английском языке (смеётся). Из последнего, что я знаю, наверное, «Аватар 2».

Павел Дорофеев

Павел Дорофеев

Фото: из личного архива Павла Дорофеева

— Похожий вопрос. Любимая книга?
— Любимой книги нет. А последнее, что читал — «Они сражались за Родину».

— Удаётся ли в принципе читать?
— Конечно. Когда есть время, стараюсь себя заставить прочитать пару глав, страниц 10-20. Но не всегда удаётся (улыбается).

— Какой твой любимый вид досуга?
— Думаю, что видеоигры. У меня есть приставка, на которой играю.

— Рубишься в NHL или во что-то нехоккейное?
— Нет, нехоккейное. Call of Duty, Fortnite.

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