«Благо мне повезло». Российский игрок рассказал, было ли сложно «мотаться» из НХЛ в АХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал, было ли сложно перемещаться между АХЛ и НХЛ.

«Многие говорят, что нужно найти своего тренера? Думаю, это уместно. Сто процентов, что у каждого тренера своё видение, своё понимание хоккея, своя система. Наверное, я смогу найти общий язык с любым тренером, потому что довольно-таки ответственно подхожу к тем задачам и установкам, которые тренеры просят. Стараюсь всегда выполнять.

Насколько тяжело часто мотаться между АХЛ и НХЛ, между командами? Благо мне повезло: у нас команда АХЛ «Хендерсон» в 20–30 минутах езды на машине. Поэтому проблем нет. И в плане игры тоже всё отлично было. Разницы особой и не было. Система одна и та же — что в АХЛ, что в первой команде в НХЛ. Чемоданного настроения не было? Нет, не было», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: