Рид Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за одну регулярку

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу омичей.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше забросил шайбу на старте третьего периода. Этот гол стал для американского форварда 40-м в нынешнем сезоне. Он стал первым игроком, которому покорилась данная отметка в этом сезоне КХЛ.

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Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат. Рекордсменом по количеству голов за регулярку является форвард «Металлурга» Сергей Мозякин, который забил 48 голов в сезоне-2016/2017. В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий СКА Дмитрий Яшкин забросил 40 шайб по итогам регулярки.