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Рид Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за одну регулярку

Рид Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за одну регулярку
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
9 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)     4:3 Буше (Ткачёв, Чмыхов) – 43:44 (5x5)     5:3 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 50:11 (5x4)     6:3 Игумнов (Чмыхов, Ткачёв) – 51:14 (5x5)     7:3 Николишин – 53:09 (en)     7:4 Дедунов (Грицюк, Рендулич) – 54:45 (6x5)     7:5 Фальковский – 57:10 (5x5)     8:5 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:11 (5x4)     9:5 Верба – 59:47 (en)    

Нападающий «Авангарда» Рид Буше забросил шайбу на старте третьего периода. Этот гол стал для американского форварда 40-м в нынешнем сезоне. Он стал первым игроком, которому покорилась данная отметка в этом сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат. Рекордсменом по количеству голов за регулярку является форвард «Металлурга» Сергей Мозякин, который забил 48 голов в сезоне-2016/2017. В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий СКА Дмитрий Яшкин забросил 40 шайб по итогам регулярки.

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