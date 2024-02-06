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Лучший снайпер КХЛ Буше подрался с Зинченко, заступившись за партнёра по «Авангарду»

Лучший снайпер КХЛ Буше подрался с Зинченко, заступившись за партнёра по «Авангарду»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
3 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)    

В середине первого периода состоялась драка между нападающим «Авангарда» Ридом Буше и форвардом СКА Иваном Зинченко. Лучший снайпер КХЛ заступился за своего партнёра по команде Райана Спунера, которого Зинченко толкнул в борт. Хоккеисты сцепились за воротами «Авангарда», игрок СКА повалил американского форварда на лёд. Примечательно, что по итогам потасовки оба хоккеиста получили по малому штрафу за грубость, а Буше был дополнительно наказан двумя минутами за блокировку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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