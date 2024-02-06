Лучший снайпер КХЛ Буше подрался с Зинченко, заступившись за партнёра по «Авангарду»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

В середине первого периода состоялась драка между нападающим «Авангарда» Ридом Буше и форвардом СКА Иваном Зинченко. Лучший снайпер КХЛ заступился за своего партнёра по команде Райана Спунера, которого Зинченко толкнул в борт. Хоккеисты сцепились за воротами «Авангарда», игрок СКА повалил американского форварда на лёд. Примечательно, что по итогам потасовки оба хоккеиста получили по малому штрафу за грубость, а Буше был дополнительно наказан двумя минутами за блокировку.

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