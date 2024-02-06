ЦСКА потерпел третье поражение подряд, всухую уступив «Салавату Юлаеву»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лини между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Победу в матче одержали уфимцы со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Ливо (Шаров, Башкиров) – 54:08 (5x5) 2:0 Зоркин (Самонов) – 57:54 (en)
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит на 55-й минуте матча, когда отличился нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передач Александра Шарова и Данила Башкирова. Вторую шайбу уфимцы забросили в пустые ворота при игре в меньшинстве — голом отметился Никита Зоркин с передачи вратаря Александра Самонова. Армейцы так и не смогли распечатать ворота Самонова, который оформил «сухой» матч.
ЦСКА потерпел третье поражние подряд и в следующем матче встретится с минским «Динамо» 8 февраля.
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