Вратарь «Вашингтона» Линдгрен пропустил три шайбы с девяти бросков и был заменён

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 3:0 в пользу гостей.

Американский вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен пропустил три шайбы с девяти бросков за 13 минут игрового времени. Голкипер был заменён в первом же периоде, его сменщиком стал Дарси Кемпер.

Отметим, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принимает участие во встрече.

Напомним, «столичные» набрали 51 очко по итогам 47 матчей и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (56) на пять очков.