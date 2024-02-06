Овечкин: «Вашингтон» хочет бороться за Кубок Стэнли, всё зависит от нас

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о желании игроков клуба бороться за плей-офф и победу в Кубке Стэнли — 2024.

«Очевидно, мы хотим попасть в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. От нас зависит, как мы хотим играть. Если вы посмотрите на имена в звеньях, то там собраны хорошие игроки. Всё зависит от нас. Мы должны использовать свои шансы. Нам нужно действовать умно в обороне, в нейтральной зоне и не совершать глупых ошибок, которые стоят нам игр», — приводит слова Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.

В следующим матче «Вашингтон» примет дома «Монреаль Канадиенс» 7 февраля. «Столичные» набрали 51 очко и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (56) на пять очков.