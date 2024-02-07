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«Я увидел его в последнюю секунду». Строум о передаче на гол Овечкина в игре с «Монреалем»

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал свою передачу на гол капитана «столичных» Александра Овечкина в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:5).

«Я увидел его в последнюю секунду. Обычно он открывается в хороших местах. Я просто пытаюсь найти этого парня, после чего обычно случаются хорошие вещи», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 32 (10+22) результативными действиями. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 62 шайбы.

Ранее Александр Овечкин высказался об игре «столичных» во втором периоде матча с «Монреалем».