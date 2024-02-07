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Овечкин — о втором периоде с «Монреалем»: это был своего рода будильник для «Вашингтона»

Овечкин — о втором периоде с «Монреалем»: это был своего рода будильник для «Вашингтона»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об игре «столичного» клуба во втором периоде матча с «Монреаль Канадиенс» (2:5). Именно во втором игровом отрезке форвард забросил свою 10-ю шайбу в сезоне.

«Думаю, это был своего рода будильник для „Вашингтона“. Мы забрасывали шайбу глубоко в зону атаки, мы играли в форчек, принимали умные решения с шайбой. Большую часть времени мы играли в зоне „Монреаля“, и, как я уже сказал, мы просто не забили [больше]», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Этот гол стал 832-м для Овечкина за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

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