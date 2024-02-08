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Дубль Буше не спас «Авангард» от поражения в домашнем матче со «Спартаком»

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На второй минуте стартового отрезка Ансель Галимов с передач Шейна Принса и Александра Беляева открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Шейн Принс с передачи Максима Цыплакова удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Дмитрий Вишневский с передач Ивана Морозова и Егора Савикова сделал счёт 3:0.

На 14-й минуте второго периода Александр Беляев с передач Даниила Орлова и Анселя Галимова довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера размочил счёт во встрече.

На 24-й секунде третьего периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Дамира Шарипзянова оформил дубль, сделав счёт 2:4. На девятой минуте периода Райан Спунер с передачи Владимира Ткачёва сократил отставание омского клуба до минимума. На 15-й минуте периода Максим Цыплаков с передачи Александра Пашина сделал счёт 5:3.

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