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Дубль Буше не спас «Авангард» от поражения в домашнем матче со «Спартаком»

Дубль Буше не спас «Авангард» от поражения в домашнем матче со «Спартаком»
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В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Принс, Беляев) – 01:45 (5x4)     0:2 Принс (Цыплаков) – 05:10 (5x5)     0:3 Вишневский (Морозов, Савиков) – 10:48 (5x5)     0:4 Беляев (Орлов, Галимов) – 33:02 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 38:53 (5x5)     2:4 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 40:24 (5x5)     3:4 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 48:27 (5x5)     3:5 Цыплаков (Пашин) – 54:25 (5x5)    

На второй минуте стартового отрезка Ансель Галимов с передач Шейна Принса и Александра Беляева открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Шейн Принс с передачи Максима Цыплакова удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Дмитрий Вишневский с передач Ивана Морозова и Егора Савикова сделал счёт 3:0.

На 14-й минуте второго периода Александр Беляев с передач Даниила Орлова и Анселя Галимова довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера размочил счёт во встрече.

На 24-й секунде третьего периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Дамира Шарипзянова оформил дубль, сделав счёт 2:4. На девятой минуте периода Райан Спунер с передачи Владимира Ткачёва сократил отставание омского клуба до минимума. На 15-й минуте периода Максим Цыплаков с передачи Александра Пашина сделал счёт 5:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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