Дубль Буше не спас «Авангард» от поражения в домашнем матче со «Спартаком»

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
На второй минуте стартового отрезка Ансель Галимов с передач Шейна Принса и Александра Беляева открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Шейн Принс с передачи Максима Цыплакова удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Дмитрий Вишневский с передач Ивана Морозова и Егора Савикова сделал счёт 3:0.
На 14-й минуте второго периода Александр Беляев с передач Даниила Орлова и Анселя Галимова довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера размочил счёт во встрече.
На 24-й секунде третьего периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Дамира Шарипзянова оформил дубль, сделав счёт 2:4. На девятой минуте периода Райан Спунер с передачи Владимира Ткачёва сократил отставание омского клуба до минимума. На 15-й минуте периода Максим Цыплаков с передачи Александра Пашина сделал счёт 5:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 февраля 2024
-
19:18
-
19:07
-
19:00
-
18:52
-
18:31
-
18:14
-
17:50
-
17:41
-
17:29
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:37
-
16:26
-
16:14
-
16:07
-
15:50
-
15:25
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:27
-
11:10
-
10:53
-
10:30
-
10:10