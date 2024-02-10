Форвард «Сибири» Коротков: в КХЛ сложности с операциями и обследованиями за рубежом

Нападающий «Сибири» Никита Коротков рассказал о проблемах в Континентальной хоккейной лиге с операциями и обследованиями за рубежом.

«В КХЛ есть профсоюз с Гимаевым. Он писал ребятам, спрашивал, какие у нас есть замечания и пожелания. Например, по медицине, я с этим сталкивался. У нас в лиге сложности с операциями и обследованиями за рубежом. Как ни крути, там это получше. Ну и просто лучше иметь альтернативное мнение», – сказал Коротков в интервью Metaratings.ru.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом». Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 14:00 мск.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о волевой победе над «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) в гостях.