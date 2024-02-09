«Мы знаем, к чему идём». Кривокрасов — о победе «Сибири» над «Нефтехимиком»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о волевой победе над «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) в гостях.

«Первый период был присматривающимся друг к другу. Играли на маленьких скоростях, обе команды нервничали. Но после первого гола начался открытый хоккей, появились голевые моменты. Благодарен парням, как они сыграли. Очень важный момент для нашей ситуации. Мы настраиваемся на каждую игру. Мы знаем, к чему мы идём, и неважно, с кем мы играем», — цитирует Кривокрасова пресс-служба «Сибири».

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 11 февраля. В этот же день «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом».