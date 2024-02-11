«Овечкин сделал невероятный пас». Строум — о своей шайбе в ворота «Бостона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:0), который прошёл этой ночью.

«Такие голы придают тебе импульс в матче. Ови сделал невероятный пас. Оши проделал отличную работу возле борта, а затем Ови положил мне шайбу прямо на клюшку и мне оставалось только поднять её при броске», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече Овечкин продлил свою голевую серию до четырёх матчей, забросив в пустые ворота в концовке.

«Вашингтон» прервал серию поражений из шести матчей, набрал 53 очка и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «столичные» 11 февраля примут дома «Ванкувер Кэнакс».