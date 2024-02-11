Овечкину покорился рекорд Гретцки! А «Вашингтон» сотворил настоящую сенсацию

«Вашингтон» после шести поражений подряд приехал в гости к «Бостону». «Мишки» в целом находятся в хорошей форме — команда идёт на первом месте Востока. В последнем матче «Брюинз» не оставили камня на камне от лидеров Западной конференции из «Ванкувера», одержав крупную победу со счётом 4:0.

Но довольно неожиданно первый период встречи с «Кэпиталз» принёс хозяевам льда большие трудности. Подопечные Джима Монтгомери долго не могли подобраться к воротам Чарли Линдгрена и нанесли первый бросок в створ только в середине периода, в то время как «столичные» к тому моменту успели проверить Джереми Свеймана аж восемь раз. Игроки «Вашингтона» не раз имели возможность переиграть американского голкипера как в ближнем бою, так и с дистанции, но страж ворот «Бостона» был очень надёжен и нейтрализовал все их — в том числе и забивающего в трёх матчах подряд Александра Овечкина — 14 попыток в стартовой трети с внешней невозмутимостью. Линдгрен, которого «мишки» потревожили только четыре раза, тоже остался «сухим» к первому перерыву.

Можно было ожидать, что во второй двадцатиминутке «Брюинз» взвинтят темп и окажут более мощное давление на владения гостей, но вместо этого их атака продолжала оставаться такой же беззубой, нанеся те же четыре броска в створ, с которыми Линдгрен справился без особого труда. Ещё пять приняли на себя полевые игроки «Вашингтона», которые отлично лишали «Бостон» шансов стрелять с удобных позиций.

Свейман же вскоре после выхода из раздевалок не смог справиться с броском Ти Джея Оши, которого уж слишком пассивно обороняла в слоте бригада меньшинства «мишек». У Оши, как и у ассистировавшего ему Макса Пасиоретти, кажется, было всё время мира, чтобы прицельно бросить мимо голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игровое преимущество было на стороне «столичных», которые на протяжении практически всего времени создавали момент за моментом в зоне атаки. Правда, реализация у подопечных Спенсера Карбери, как и по ходу всего сезона, долгое время была довольно низкой, что оставило всю интригу на третий период — ко второму перерыву лидерство «Кэпиталз» так и осталось минимальным.

«Вашингтон» в этом сезоне крайне редко отдавал матчи, в которых выигрывал после второго периода. Однако «столичным» всё равно стоило быть начеку — в игре с лидером конференции бдительность необходимо сохранять до последней секунды. И с этим они справлялись вполне успешно, а вот «Бостону» концентрации не хватало. Это привело ко второму голу «Кэпиталз» — Оши выцарапал шайбу в собственной зоне и отправил в отрыв Дилана Строума и Александра Овечкина, которые вдвоём вышли на одного защитника хозяев.

В этой ситуации капитан «Вашингтона» вполне мог бросать сам, но не пожадничал и выдал очень удобную передачу на партнёра. Лучший снайпер «столичных» не промахнулся и удвоил преимущество своей команды, сделав сенсацию в этом матче более реальной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин же продлил свою результативную серию: россиянин набрал очки в пятом матче подряд — в его активе три гола и три передачи. А в 14 последних матчах на его счету 14 голевых действий — Великая Восьмёрка в отличной форме!

А в концовке встречи Александр ещё раз увеличил эти показатели, забросив шайбу в четвёртом матче подряд! Капитан «Вашингтона» мастерски обыграл Хампуса Линдхольма, оторвался от него и от Чарли Койла и отправил шайбу в пустые ворота в 57-й раз в карьере. Таким образом, Овечкину покорился рекорд Уэйна Гретцки — никто в истории НХЛ не поражал пустые ворота так много раз, как это сделал 38-летний форвард!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» же действительно сотворил сенсацию, не только обыграв «Бостон» на его площадке, но и сделав это всухую, чего в этом сезоне ещё не удавалось ни одной команде. Возможно, надежды на плей-офф ещё имеют право на жизнь?