Дисциплинарная палата КХЛ-ФХР огласила решение по делу о снятии четырёх очков с «Сибири»

Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР рассмотрела заявление ХК «Сибирь» об отмене решения лиги о присуждении технических поражений за превышения лимита на легионеров в матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

В январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России. В четырёх матчах в заявке новосибирцев было четыре легионера — Гордеев, Тревор Мёрфи, Энди Андреофф и Тейлор Бек. Позднее ФХР присвоила Гордееву российское спортивное гражданство.

Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона. По итогам разбирательства Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР приняла решение отказать ХК «Сибирь» в удовлетворении заявления.

В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги после 63 матчей «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. До конца регулярного чемпионата новосибирцам осталось провести пять матчей.