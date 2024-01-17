КХЛ лишила «Сибирь» 4 очков! В команде играл тайный легионер, о котором не знал никто

Хабаровск проснётся счастливым. Днём шансы на плей-офф казались туманными, а ночью всё стало просто замечательно. Счастливее них может быть только «Нефтехимик», который после поражения от «Локомотива» уже оказался в зоне плей-офф. Не существует в русском языке прилагательного, способного описать эту ошибку «Сибири». Не детская, не глупая, а гораздо хуже. Новосибирцы получили четыре технических поражения: два за победы над «Барысом» (а ведь одна из этих игр начинала историю нового стадиона). Ещё два технаря не так значимы: те матчи с «Авангардом» и «Автомобилистом» новосибирцы проиграли и так.

Думаю, ситуация не укладывается в голове у 100% болельщиков «Сибири», да и у многих фанатов хоккея. Если недавно казалось, что «Сибирь» спокойно зайдёт в плей-офф с восьмого, а то и с седьмого места, то теперь остаётся только развести руками. Минус четыре очка. Математически шансы на плей-офф остались, и неплохие. Правда, теперь уж точно только на восьмое место. Да только где математика, а где жизнь с реальными соперниками, да ещё и при такой плотности в обновлённой таблице. После пересчёта новосибирцы на девятом месте и всего на одно очко опережают «Амур», который имеет запас по играм.

Ситуация нелепая. У «Сибири» каким-то чудом в ростере оказался четвёртый легионер, о статусе которого не знали ни главный тренер, ни генеральный директор, ни спортивный директор. Защитник Фёдор Гордеев родился в Омске (как он сам признавался в интервью «Чемпионату»), но в России никогда не играл до этого сезона. По этому простому правилу он и стал легионером по спортивному гражданству (оно отличается от гражданства обыкновенного). Обыкновенное гражданство Российской Федерации у Фёдора, конечно, есть: и по родителям, и по месту рождения. Спортивное же отвечает за страну, которую может представлять игрок. Так, Гордеев смог бы сыграть за сборную Канады, но не за сборную России. Поскольку вероятность выхода на лёд со сборной кленовых очень мала, переходить на сторону России Фёдор мог совершенно спокойно и серьёзных потерь бы не понёс. А вот для «Сибири», которая махнула рукой на проверку мелочей, ситуация обернулась катастрофой.

Фёдор Гордеев Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

После ухода Немировски очень неожиданно Гордеев перестал попадать в состав. Своей игрой он очень нравился, но новый главный тренер Кривокрасов объяснял всё проигранной конкуренцией. Но кому? Александрову? Хамидуллину? Отсутствие Гордеева вызывало большие сомнения, потому что вышеназванные защитники уж точно не лучше, а скорее даже хуже, в разы. Выяснилось, что Фёдор в лиге считается легионером только 18 января. Под конец сезона.

Кстати, «Сибири» повезло. Новосибирцы должны сказать большое спасибо Стефану Да Косте и «Автомобилисту» за травму Тревора Мёрфи. Весь сезон отсутствие легионера казалось главной проблемой клуба (ох как страдали болельщики по канадскому защитнику), но теперь-то его травма – повод для радости, как бы цинично ни звучало. Если бы Мёрфи не выбыл и продолжал играть, а вместе с ним выходил бы на лёд и Гордеев, то в лучшем случае списали бы половину очков. В худшем – почти все, потому что Фёдор до недавнего времени играл на постоянной основе, пропуская матчи в основном из-за штрафов от лиги.

Справедливо ли поступила лига? Абсолютно. Чистейшее нарушение спортивного регламента лиги, да и указаний Министерства спорта. Да, хоккеисты «Сибири» выкладывались и добывали победы с «Барысом» (на старте сезона даже это давалось непросто). Но кто знает, как сыграли бы «Амур» и «Нефтехимик», имей они на одного легионера больше. В вину КХЛ можно представить только то, что «автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала». Тогда санкции прилетели бы сразу после первой игры сезона. Всё равно новосибирцы её проиграли, зато очки за матчи с «Барысом» точно бы сохранили. Но лига не обязана контролировать то, что должно делать руководство клуба. Плюс в некоторых ситуациях роботу нужен человек. И это как раз такой момент: с определением спортивного гражданства Гордеева было сложно. Но давайте честно: искать виновного точно надо не в лиге, не в федерации хоккея, не в Министерстве спорта, а в самой «Сибири». Только-только начала получаться игра на льду, как прилетает, откуда совсем не ждали.

Кирилл Фастовский Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Если у председателя попечительского совета «Сибири» Андрея Травникова (который также губернатор Новосибирской области) ещё были сомнения, увольнять руководство клуба или нет после такого неоднозначного сезона, то теперь вопросов оставаться не должно. У новосибирцев получилось переродиться из скверного образца атакующего хоккея во вполне временами смотрибельную команду. Но такая ошибка не должна оставаться безнаказанной. Нет ничего плохого в изменениях (особенно когда старое руководство не даёт прогресса). Оставлять у руля столь некомпетентное руководство – стрелять себе в ногу и тратить деньги на ветер. А лучше всего, если руководство самостоятельно подаст в отставку (хотя спортивный директор Сергей Климович может уйти сразу после матча с «Салаватом») – тем самым признает свою неимоверную оплошность.

Сергей Климович Фото: hcsibir.ru

Вроде хочется порекомендовать вернуться на старенький стадион ЛДС «Сибирь». Там были и бронзовые медали КХЛ, и лучшая игра, и победы. Новый стадион как будто не принял команду: слишком сложный сезон. Но всё более прозаично. Нужно другое управление. Клуб, который имеет такой бардак в руководстве, никогда не сможет взять Кубок и вообще стабильно играть. Больше всего в этой ситуации жалко хоккеистов. Потому что кто-кто, а они точно не заслужили пролетать мимо плей-офф таким извращённым способом. Особенно третья тройка нападения и Антон Красоткин. И больно представлять, какое настроение будет утром в раздевалке и как тяжело будет настроиться на матч с «Салаватом». Да, они спортсмены, а в самом определении этой профессии чуть ли не прописано, что все проблемы нужно оставлять за пределами поля. Но когда палки в колёса суют те, кому ты всецело доверял, руки опустятся у любого.