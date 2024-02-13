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Козлов — о победе над «Авангардом»: сыграли самоотверженно и сконцентрированно

Козлов — о победе над «Авангардом»: сыграли самоотверженно и сконцентрированно
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал уверенную победу в матче с «Авангардом» (7:2). Капитан уфимцев Григорий Панин отметился первым дублем в карьере КХЛ.

«Счёт хороший, забили много голов и порадовали наших болельщиков, но игра вышла напряжённой. Первый период получился не так, как мы хотели, но Саша Самонов хорошо сыграл. Все четыре звена хорошо отработали и в атаке, и в обороне. Сыграли самоотверженно, сконцентрированно. Это и сделало разницу.

У Григория Панина первый дубль в КХЛ? Здорово, что такой опытный игрок, как Григорий, делает дубль. Тем более против сильной команды. Он молодец, но и его партнёры здорово выводили его на ворота», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» выиграл сезонную серию у «Авангарда» со счётом 3:1. Уфимцы сократили отставание от омичей до одного очка в таблице Восточной конференции КХЛ. Команды занимают второе и третье места соответственно.

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