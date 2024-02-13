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Дубль Панина помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Авангард» в Уфе

Дубль Панина помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Авангард» в Уфе
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Победу в матче одержали уфимцы со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Жафяров, Юрчо) – 03:55 (5x5)     1:1 Дроздов (Мелош) – 07:07 (5x5)     2:1 Хмелевски (Дроздов) – 11:57 (5x5)     3:1 Шаров (Шмелёв, Алалыкин) – 21:31 (5x5)     3:2 Игумнов (Прохоркин, Жафяров) – 34:26 (5x5)     4:2 Панин (Орлович-Грудков, Тимкин) – 46:24 (5x5)     5:2 Цулыгин (Шмелёв, Шаров) – 53:00 (5x5)     6:2 Панин (Пименов, Башкиров) – 53:11 (5x5)     7:2 Башкиров (Дроздов, Науменков) – 59:59 (5x4)    

Счёт на четвёртой минуте матча открыл Николай Прохоркин. Через три минуты Иван Дроздов сравнял счёт, а ещё через пять минут Александр Хмелевски вывел «Салават Юлаев» вперёд. В начале второго периода нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров увеличил преимущество хозяев. На 35-й минуте матча Иван Игумнов сократил преимущество в счёте до минимума. В середине третьего периода капитан уфимцев Григорий Панин забросил четвёртую шайбу «Салавата». Вскоре Ярослав Цулыгин забил пятый гол, а Панин оформил дубль. Седьмую шайбу на последних секундах забросил Данил Башкиров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл сезонную серию у «Авангарда» со счётом 3:1.

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