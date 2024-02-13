Дубль Панина помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Авангард» в Уфе

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Победу в матче одержали уфимцы со счётом 7:2.

Счёт на четвёртой минуте матча открыл Николай Прохоркин. Через три минуты Иван Дроздов сравнял счёт, а ещё через пять минут Александр Хмелевски вывел «Салават Юлаев» вперёд. В начале второго периода нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров увеличил преимущество хозяев. На 35-й минуте матча Иван Игумнов сократил преимущество в счёте до минимума. В середине третьего периода капитан уфимцев Григорий Панин забросил четвёртую шайбу «Салавата». Вскоре Ярослав Цулыгин забил пятый гол, а Панин оформил дубль. Седьмую шайбу на последних секундах забросил Данил Башкиров.

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Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл сезонную серию у «Авангарда» со счётом 3:1.