Р. Ротенберг: аудитория СКА расширяется. Вижу много болельщиков, кто раньше не ходил

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги тяжёлой победы над «Ладой» (2:1) и заявил, что рад появлению новых болельщиков на трибунах.

«Тяжёлая игра, соперник здорово оборонялся. Понимали, что будет непросто. Ребята молодцы, проявили характер, силу воли. Есть ошибки – разберём, улучшим. Вижу, очень много болельщиков, которые раньше не ходили на наши игры. Здорово, что наша аудитория расширяется.

Есть ли задача выиграть Кубок Континента? Зачем подводить промежуточные итоги? Каждая игра важна, надо выигрывать каждую игру, бороться за каждый возможный кубок всегда. В этом и смысл нашей работы – вместе побеждать.

Мы конкурируем не только с другими видами спорта, но и с театром, кинотеатром. Человек выбирает, куда пойти – в театр, кино, на футбол или на хоккей, баскетбол и гандбол. Жизнь покажет. Всегда традиционно хоккей был номером один видом спорта, так у нас сложилось исторически. И футбол развивается, это же здорово, конкуренция – двигатель прогресса.

На матче «Адмирала» был плакат с просьбой ко мне не забирать Бучельникова? Вы внимательно прочитали плакат? Это в преддверии Дня влюблённых! В своё время в СССР Шагас искал игроков по регионам, привёз из Челябинска Быкова, Макарова в Москву. Слава богу, сейчас другая ситуация, есть современные технологии. Конечно, мы за всеми арендованными следим, наблюдаем, желаем всем развиваться. Каждый должен делом доказать. Всех ждём обратно, желаем удачи и здоровья», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.