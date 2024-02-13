Гол Воробьёва в концовке матча помог СКА нанести «Ладе» пятое поражение подряд

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Ладой». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 2:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий СКА Николай Поляков, которому ассистировали Андрей Педан и Сергей Толчинский. Долгое время счёт оставался неизменным, пока на 33-й минуте форвард «Лады» Никита Попугаев не распечатал ворота армейцев. Ему ассистировали Павел Куликов и Андрей Алтыбармакян. Равный счёт в матче продержался вплоть до 56-й минуты матча, когда Михаил Воробьёв с передач Александра Никишина и Сергея Толчинского не вывел СКА вперёд. Эта шайба оказалась победной в матче.

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СКА выиграл второй матч подряд на новой арене, а «Лада» потерпела пятое поражение кряду.