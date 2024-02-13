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Гол Воробьёва в концовке матча помог СКА нанести «Ладе» пятое поражение подряд

Гол Воробьёва в концовке матча помог СКА нанести «Ладе» пятое поражение подряд
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Ладой». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Поляков (Педан, Толчинский) – 07:28 (5x5)     1:1 Попугаев (Куликов, Алтыбармакян) – 32:33 (5x5)     2:1 Воробьёв (Никишин, Толчинский) – 55:10 (5x4)    

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий СКА Николай Поляков, которому ассистировали Андрей Педан и Сергей Толчинский. Долгое время счёт оставался неизменным, пока на 33-й минуте форвард «Лады» Никита Попугаев не распечатал ворота армейцев. Ему ассистировали Павел Куликов и Андрей Алтыбармакян. Равный счёт в матче продержался вплоть до 56-й минуты матча, когда Михаил Воробьёв с передач Александра Никишина и Сергея Толчинского не вывел СКА вперёд. Эта шайба оказалась победной в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА выиграл второй матч подряд на новой арене, а «Лада» потерпела пятое поражение кряду.

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