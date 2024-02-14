«Это всегда было моей мечтой». Сергачёв рассказал, за кем следил в сборной России

25-летний российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв выразил разочарование продлением отстранения сборной России от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Россиянин заявил, что всегда мечтал играть за сборную.

«Помню, как смотрел финал ЧМ-2008 и кричал про себя, чтобы никого не разбудить. Это всегда было моей мечтой. Потрясающее было время, когда играли Овечкин, Малкин, Ковальчук. Я с удовольствием на них смотрел, думал: «Ты тоже можешь так хорошо играть». Гордился, что они мои соотечественники. В детстве я пробовал делать финты Кови и всё такое. Это очень вдохновляло», — приводит слова Сергачёва The Athletic.

Напомним, Сергачёв выступал за взрослую сборную России лишь на одном турнире – чемпионате мира 2019 года в Словакии.