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Антон Силаев назвал самый запоминающийся совет от Игоря Ларионова

Антон Силаев назвал самый запоминающийся совет от Игоря Ларионова
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17-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о самом запоминающемся совете от главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

«Игорь Николаевич сказал: «Если хочешь чего-то добиться, нужно много работать. В этой команде просто так не будет места в составе». Сразу дал понять, что за малейшую халтуру я не попаду в состав. Это замотивировало. Он всем говорит, что к команде хорошее отношение, но будьте добры отдаваться на 100 процентов в каждом моменте. Я всю жизнь себе говорил, что если дать слабину, то можно заканчивать с хоккеем», — цитирует Силаева официальный сайт МХЛ.

В нынешнем сезоне 17-летний Силаев дебютировал в КХЛ и принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности «-8» и восьми минутах штрафного времени.

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