Ларионов — о решении отправить Силаева домой: экзамен. Он ещё школьник, чтобы вы знали

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3) ответил на вопрос, с чем связано решение отправить домой ведущего защитника Антона Силаева.

«Я объясню: мысль была гораздо раньше, после 30–40 игр. Он переигрывал защитников, которые старше него, и для 17-летнего мальчишки нести такую ношу на себе – это накладывает отпечаток, поэтому мы так постепенно-постепенно стали снижать его игровое время. Когда ещё пошли драфтовые рейтинги, внимание прессы… В один год столько всего навалилось, а ему всего 17 лет. Он сыграл 50 матчей – это довольно-таки много, и сыграл не по 1.45 за игру, у него время серьёзное.

Пришло время дать ему возможность, чтобы он поехал просто побыл дома, почитал книги, подготовился к экзамену в школе: он ещё школьник, чтобы вы знали. 7-го числа у него экзамен, поэтому пожелали ему сдать на отлично, приезжать в зал поработать на велосипеде. 8 февраля тренировка – и нужно быть готовым играть.

Здесь очень важно найти возможность, чтобы мальчишка всё-таки получил какой-то отдых, но он поехал с заданием, которое ему дали с собой. Задание – видео, которое мы ему показали, по игре очень сильных защитников из НХЛ. Чтобы он смотрел и понимал, что есть какие-то вещи, которым всегда можно учиться, независимо от того, 17 тебе или 33. Думаю, что он вернётся ещё сильнее», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне 17-летний Силаев дебютировал в КХЛ и принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности «-7» и восьми минутах штрафного времени.