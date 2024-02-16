«Впечатление, что каждый играет за себя». Плющев — об «Ак Барсе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об игре «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

«Есть ли у Казани реальные шансы хотя бы повторить прошлогодний результат и дойти до финала? Я думаю, у „Ак Барса“ в целом всё для этого есть. Просто если он соберётся как единый кулак выступать, то они решат задачу. Но складывается такое впечатление, что каждый в этой команде играет за себя и каждый хочет доказать, что без него команда не сыграет. То, что я видел, – они сначала выступают мощно, а потом впадают в такую апатию…» — сказал Плющев в интервью «Татар-информ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Москве со «Спартаком» 17 февраля. Казанский клуб провёл 63 встречи, в которых набрал 78 очков. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.