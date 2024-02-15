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«Ак Барс» одержал третью домашнюю победу подряд, одолев «Металлург»

«Ак Барс» одержал третью домашнюю победу подряд, одолев «Металлург»
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В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кошелев (Войнов, Семёнов) – 16:48 (5x5)     1:1 Михайлис (Гребёнкин) – 22:04 (5x5)     2:1 А. Радулов (Галимов) – 55:47 (5x4)    

На 17-й минуте первого периода Семён Кошелев с передач Вячеслава Войнова и Кирилла Семёнова открыл счёт в матче.

На третьей минуте второго периода Никита Михайлис с передачи Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Александр Радулов принёс казанскому клубу победу в матче.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Москве со «Спартаком» 17 февраля. «Металлург» в этот же день в Омске встретится с местным «Авангардом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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