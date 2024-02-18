Овечкин не смог повторить личный рекорд 18-летней давности в НХЛ

В ночь с 17 на 18 февраля мск на арене «Белл-центра» в канадском Монреале состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт одну результативную передачу, однако голом отметиться не сумел. До этого Овечкин забивал в шести матчах подряд. Таким образом, капитан «Кэпиталз» не смог повторить личный рекорд 18-летней давности в НХЛ.
Рекорд россиянина по продолжительности голевой серии был установлен им в дебютном сезоне НХЛ — в сезоне-2005/2006 Александр отличился в семи матчах кряду. Это произошло в феврале 2006 года. Спустя 18 лет российский форвард вплотную подобрался к личному рекорду, но остановился в шаге от него.
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