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Овечкин не смог повторить личный рекорд 18-летней давности в НХЛ

Овечкин не смог повторить личный рекорд 18-летней давности в НХЛ
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В ночь с 17 на 18 февраля мск на арене «Белл-центра» в канадском Монреале состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Протас, Дженсен) – 03:40     1:1 Джекай (Руа, Армиа) – 05:04     1:2 Оши (Строум, Овечкин) – 10:00 (pp)     2:2 Ньюхук (Армиа) – 36:15     2:3 Милано (Пасиоретти, Эдмундсон) – 43:27     3:3 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 49:45 (pp)     3:4 Протас (Дауд, Манта) – 51:57    

Капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт одну результативную передачу, однако голом отметиться не сумел. До этого Овечкин забивал в шести матчах подряд. Таким образом, капитан «Кэпиталз» не смог повторить личный рекорд 18-летней давности в НХЛ.

Рекорд россиянина по продолжительности голевой серии был установлен им в дебютном сезоне НХЛ — в сезоне-2005/2006 Александр отличился в семи матчах кряду. Это произошло в феврале 2006 года. Спустя 18 лет российский форвард вплотную подобрался к личному рекорду, но остановился в шаге от него.

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