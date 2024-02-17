Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1

Спор о том, кто лучше, — классическая тема для спорта. Рейтинги, топы, обсуждения — без всего этого тяжело представить современную журналистику и хоккей. Североамериканские коллеги регулярно радуют болельщиков, создавая списки на разные темы и разной степени «вечности».

Мы подумали и решили — а почему бы не создать собственный рейтинг? Списки наших коллег всегда интересны, однако не менее увлекательно изучить, как относятся к тем или иным игрокам по другую сторону океана.

Так что хотим представить вам авторский топ-50 лучших российских хоккеистов в истории НХЛ. Он, скорее всего, окажется не менее спорным, чем североамериканский. Но в этом же и плюс рейтингов, верно? По-своему оценить влияние личностей нашей любимой сферы. Тем более автор планирует читать все ваши комментарии и, вероятно, ответить на вопросы отдельно — уже по итогам выхода всего рейтинга.

Топ оказался крупным, поэтому был разделён на пять материалов — по десятке лучших. Сегодня мы хотим представить вам финальную часть — места с 10-го по 1-е.

10. Александр Могильный

Клубы: «Баффало Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс» (1989—2006, за исключением части локаутного сезона-1994/1995 и сезона-2004/2005) — 16 сезонов в НХЛ

990 матчей, 1032 (473+559) очка, «+81» — в регулярных чемпионатах

124 матча, 86 (39+47) очков, «+58» — в плей-офф

Александр Могильный Фото: Graig Abel/Getty Images

Крайний нападающий был задрафтован в 1988-м в пятом раунде под общим 89-м номером «Баффало». К «Сэйбрз» Могильный присоединился годом позже — в 20-летнем возрасте.

Побег Александра в Северную Америку является, пожалуй, одной из самых известных и захватывающих историй в хоккейной истории. По основной версии, «Баффало» заранее подготовил почву для того, чтобы Могильный смог перебраться в Северную Америку — благодаря своим скаутам, которые связались с хоккеистом. Разрешения на выезд он не мог добиться, поскольку в те годы военнослужащим, ещё и игрокам ЦСКА, выбраться из СССР было почти невозможно.

После победного чемпионата мира — 1989 в Стокгольме в единственный свободный день, предоставленный после выигранного золота, Александр благодаря представителям «Сэйбрз» улетел из Швеции. Его несколько дней прятали, у него не было документов, родные не знали, что с ним. Он рисковал никогда больше не вернуться на родину — хоккеиста назвали дезертиром и завели на него уголовное дело.

«По советским меркам, у меня всё было нормально. Но мне хотелось большего. Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало. Я был натуральный нищий! Олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? Эти грамоты с медалями», — спустя более чем 20 лет рассказывал Могильный.

Но Александр уехал в США, чтобы вершить историю и добиться того, что ему незаслуженно не дали в родной стране, — и смог сделать это.

Хоть Могильный и не был первым советским хоккеистом, сбежавшим из СССР, как считают многие болельщики, но именно он стал первой суперзвездой — и именно после него отечественные игроки начали массово перебираться в НХЛ. Форвард «прорубил окно» в Северную Америку.

Уже дебютный сезон оказался достаточно успешным для Александра. Нападающий забил первый гол в НХЛ уже на 20-й секунде карьеры в Северной Америке. Суммарно тогда хоккеист набрал 43 (15+28) очка в 65 матчах. Но после становилось всё лучше: 64, 84… Первые годы Могильному пришлось осваиваться и адаптироваться в США, привыкать к новой жизни и новому хоккею. И, сделав это, он провёл свой лучший год уже в сезоне-1992/1993.

Форвард «Баффало» установил российский рекорд, который не могли покорить почти 30 лет. Александр набрал 127 (76+51) очков в 77 матчах регулярного чемпионата. Тогда нападающий выступал в тройке с легендарными Пэтом Лафонтейном и Дэйвом Андрейчуком — и в такой компании стал лидером «Сэйбрз». Могильный разделил первое место в списке лучших снайперов с Теэму Селянне. Результат в 76 голов стал пятым в истории НХЛ и до сих пор является лучшим в истории России и «Баффало». 50-ю шайбу он забросил в своём 46-м матче, суммарно оформил семь хет-триков и два покера. Великий сезон.

Александр Могильный в «Баффало» Фото: nhl.com

В кампании-1993/1994 Могильного назначили капитаном «клинков». Впервые в истории российский хоккеист получил капитанскую нашивку в клубе НХЛ. Годом ранее, в 1992-м, Александр стал первым российским хоккеистом, вызванным на Матч звёзд.

После шести лет в «Баффало» нападающий провёл ударный отрезок в «Ванкувере». В первый же год (1995/1996) форвард во второй раз в карьере пробил отметку в 50 голов и 100 очков, набрав 107 (55+52) баллов в 79 встречах. Однако новых вспышек результативности добиться не получилось — во многом из-за травм и неспособности найти «химию» с одноклубниками, даже с соотечественником Павлом Буре.

Впрочем, самым успешным оказался обмен Могильного — на тот момент альтернативного капитана — из «Ванкувера» в «Нью-Джерси» в ходе сезона-1999/2000. Успев отыграть за «дьяволов» лишь 12 матчей в регулярке, Александр внёс свой вклад в достижения команды в плей-офф. Россиянин набрал 7 (4+3) очков в 23 встречах, отличившись по разу на каждой стадии и забив решающий гол в шестом матче тяжелейшей серии финала Восточной конференции с «Филадельфией». Так Могильный выиграл свой первый и единственный Кубок Стэнли.

На следующий год Александр вновь добрался до отметки в 40 шайб, суммарно записав на свой счёт 83 (43+40) очка. Нападающий стал лучшим снайпером, вторым бомбардиром и пятым ассистентом «Нью-Джерси» в той регулярке. Благодаря его усилиям «Дэвилз» во второй раз подряд смогли добраться до финала Кубка Стэнли — Могильный в ходе плей-офф дважды забивал победные голы и в итоге вошёл в топ-11 бомбардиров розыгрыша. Однако повторить прошлогодний успех не удалось — «Нью-Джерси» уступил в семи матчах финальной серии «Колорадо». Александр же с 16 (5+11) очками в 25 встречах стал четвёртым ассистентом, пятым бомбардиром и седьмым снайпером «дьяволов» в розыгрыше.

С сезона-2001/2002 начался период выступлений за «Торонто». В первый же год Могильный с восемью голами стал лучшим снайпером «Мэйпл Лифс» в плей-офф и третьим среди всех игроков. В следующей кампании россиянин выиграл свою первую и единственную личную награду — «Леди Бинг Трофи», ежегодно вручаемую игроку, который продемонстрировал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Впервые за 40 лет хоккеист «Торонто» получил этот трофей.

В сезоне-2003/2004 Могильный набрал 1000-е очко в НХЛ, став лишь вторым российским игроком, добравшимся до этой отметки. Только несколькими днями ранее первым эту веху покорил Сергей Фёдоров. По завершении карьеры Александр был введён в Зал славы «Баффало» и вошёл в топ-100 лучших хоккеистов в истории «Торонто».

Могильный занимает четвёртое место в списке лучших снайперов и бомбардиров среди российских хоккеистов, восьмое — в списке лучших ассистентов и девятое — по количеству матчей. Если брать только плей-офф, то Александр входит в топ-10 по каждому из показателей. Он также один из семи российских хоккеистов со средним показателем больше очка за матч (1,042).

Нападающий — настоящая легенда сразу двух (а то и трёх, если вспомнить успехи с «Нью-Джерси») клубов НХЛ: «Баффало» и «Торонто». В истории «Сэйбрз» Могильный — 12-й по голам (третий среди европейцев), 13-й по очкам (третий) и 15-й по передачам (третий), причём по матчам он не входит даже в топ-50. В плей-офф форвард — 10-й по шайбам (второй среди европейцев), 14-й по баллам (второй) и 22-й по ассистам (третий). По каждому из этих статистических показателей он входит в топ-100 в истории «Торонто».

Могильный «прорубил окно» в Северную Америку для советских и российских хоккеистов и стал одной из самых значимых фигур в истории отечественного спорта. Вероятно, без его дерзкого побега наш хоккей не смог бы выйти на такой же высочайший международный уровень. Александр не испугался пойти против системы в погоне за мечтой и за теми условиями жизни, которых заслуживал. Причём свой уровень он доказал не только на словах и дерзкими поступками вне площадки, но и непосредственно на льду. Великий человек и хоккеист, готовый бороться за то, что ему важно, и не испугавшийся ни огромной всепоглощающей системы, ни серьёзных последствий.

9. Игорь Ларионов

Клубы: «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз», «Флорида Пантерз», «Нью-Джерси Дэвилз» (1989–2004, за исключением сезона-1992/1993) — 14 сезонов в НХЛ

921 матч, 644 (169+475) очка, «+104» — в регулярных чемпионатах

150 матчей, 97 (30+67) очков, «+60» — в плей-офф

Игорь Ларионов Фото: Graig Abel/Getty Images

Центральный нападающий был задрафтован «Ванкувером» в 1985-м в 11-м раунде под общим 214-м номером. Только спустя четыре года Ларионов, которому на тот момент было 28 лет, присоединился к «косаткам».

Игорь стал одним из первых советских игроков, покинувших Советский Союз и перебравшихся в НХЛ. Ларионов открыто выразил желание переехать в Северную Америку и даже написал скандальное письмо самому Виктору Тихонову, которое опубликовали в «Огоньке». После этого он смог покинуть СССР и три сезона провёл в «Ванкувере», лучшим из которых стал последний (1991/1992) — 65 (21+44) очков в 72 матчах. В том же году форвард взял под своё крыло молодого Павла Буре, помогая ему адаптироваться к жизни в Северной Америке.

В 1992-м Ларионову пришлось покинуть НХЛ из-за конфликта с «Совинтерспортом», который забирал себе половину зарплаты каждого российского энхаэловца. Проведя год в Швейцарии, нападающий в 1993-м вернулся в Национальную хоккейную лигу, где начал играть уже за «Сан-Хосе» — сразу в статусе альтернативного капитана. Лучшим стал первый сезон — 56 (18+38) очков в 60 матчах регулярного чемпионата. Плюс рекордные для него 18 (5+13) баллов в 14 встречах.

Но настоящий прорыв случился в кампании-1995/1996, когда Ларионова обменяли в «Детройт». Игорь сразу же стал частью легендарной «Русской Пятёрки» и провёл свой лучший сезон в карьере. Нападающий набрал 73 (22+51) очка в 73 встречах, заняв четвёртое место в списке лучших ассистентов «Ред Уингз», пятое — в списке лучших бомбардиров и шестое — в списке лучших снайперов. Ларионов стал частью великой… Великой команды, об успехах которой мы уже писали в предыдущей части.

В плей-офф Игорь показал свой второй результат в карьере — 13 (6+7) очков в 19 матчах. «Детройт» вылетел в финале конференции, уступив «Колорадо», а россиянин за весь розыгрыш дважды забивал победные голы.

На следующий год Ларионов взял первый Кубок Стэнли. В регулярке форвард, записав на свой счёт 54 (12+42) балла в 64 матчах, вошёл в топ-3 ассистентов, в топ-5 бомбардиров и в топ-8 снайперов «Детройта». В плей-офф нападающий набрал 12 (4+8) очков в 20 встречах. Несмотря на небольшую результативность, Игорь забросил одну победную шайбу, начав (а после и продолжив) разгром прошлогоднего обидчика — «Колорадо».

В следующем году Ларионов выиграл свой второй Кубок Стэнли, сумев помочь «Ред Уингз» 13 (3+10) очками в 22 матчах. Но более важный вклад в победу россиянин внёс через четыре года — в 2002-м. Тогда Игорь набрал 11 (5+6) очков в 18 матчах. Форвард забросил три шайбы в финальной серии, включая дубль и решающий гол в третьей встрече с «Нью-Джерси». Многие считают именно ту победу переломной в серии. Так, Ларионов наряду с Сергеем Фёдоровым стал первым трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в российской истории.

Игорь Ларионов (справа) Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Ларионов занимает 12-е место по количеству передач среди хоккеистов из России в НХЛ, 13-е — по матчам, 16-е — по очкам, 25-е — по голам, девятое — по показателю полезности. В плей-офф нападающий аж пятый по количеству встреч, восьмой — по ассистам и баллам, а также 11-й — по шайбам.

Ларионов — настоящая легенда «Детройта». Он входит в топ-25 в истории великого клуба по количеству очков (22-й; восьмой среди европейцев) и передач (14-й; шестой), а также 43-й по матчам. В плей-офф форвард в топ-21 по каждому из показателей.

Нападающий до переезда в НХЛ считался «русским Гретцки». Уже в Северной Америке Ларионов получил ещё одно прозвище — Профессор. Игорь — один из самых умных и интеллектуально развитых (если не самый) игроков в истории не только российского хоккея, но и мирового. Он также был одним из лучших в плане катания. В истории!

Ум Ларионова позволил ему трижды привести свой клуб к победам в Кубках Стэнли и стать одним из четырёх россиян, три раза завоёвывавших главный трофей НХЛ. Форвард также был введён в Зал славы ИИХФ и Зал хоккейной славы НХЛ. Само величие.

8. Сергей Зубов

Клубы: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Даллас Старз» (1992—2009) — 16 сезонов в НХЛ

1068 матчей, 771 (152+619) очко, «+148» — в регулярных чемпионатах

164 матча, 117 (24+93) очков, «+28» — в плей-офф

Сергей Зубов Фото: Steve Crandall/Getty Images

Защитник был задрафтован в 1990-м «Рейнджерс» в пятом раунде под общим 85-м номером. Спустя два года, в 22-летнем возрасте, Зубов присоединился к «Нью-Йорку».

Первое время россиянин провёл в АХЛ, но в целом дебютный сезон стал крайне успешным для хоккеиста. Сергей отыграл 49 матчей в НХЛ, набрал 31 (8+23) очко и был признан лучшим новичком «Рейнджерс».

Однако следующий сезон оказался для него лучшим в карьере в плане личной результативности. Зубов набрал грандиозные 89 (12+77) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. Этот результат до сих пор остаётся лучшим в истории для российских защитников (и 34-м среди всех россиян). 77 ассистов — также рекорд для игроков обороны из России (среди всех россиян это и вовсе четвёртый результат за всю историю).

Примечательно, что Сергей стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Рейнджерс», в составе которых тогда играли легендарный Марк Мессье, Брайан Лич, Алексей Ковалёв и Майк Гартнер.

На статистике успехи того сезона не закончились. В плей-офф защитник набрал рекордные для себя 19 (5+14) очков и привёл «Рейнджерс» к Кубку Стэнли. Зубов отметился двумя шайбами, которые сравнивали счёт — одна из них была в финале с «Ванкувером». Россиянин вошёл в топ-4 лучших ассистентов и бомбардиров «Рейнджерс», а также в топ-5 по передачам и топ-8 по очкам среди всех игроков того розыгрыша. Сергей вместе с Алексеем Ковалёвым, Сергеем Немчиновым и Александром Карповцевым стал первым российским хоккеистом, официально выигравшим Кубок Стэнли.

В 1998-м, уже в статусе игрока «Далласа», Зубов получил нашивку альтернативного капитана. Он принял роль одного из лидеров команды и оплота обороны на долгие годы. В сезоне-1998/1999 Сергей набрал 51 (10+41) очко в 81 матче, став вторым ассистентом, пятым бомбардиром и 10-м снайпером «Старз» в чемпионате. В плей-офф защитник оказал важное влияние на игру «Далласа», сумев помочь «звёздам» выйти в финал Кубка Стэнли и выиграть трофей. Россиянин в том розыгрыше набрал 13 (1+12) баллов в 23 встречах и стал вторым ассистентом и пятым бомбардиром «шерифов». Так он завоевал свой второй кубок.

В составе «Далласа» защитник провёл 12 сезонов, 10 из которых – в статусе альтернативного капитана. Зубов продолжал приносить пользу команде. В кампании-2005/2006 Сергей в возрасте 35 лет показал второй лучший результат в карьере, записав на свой счёт 71 (13+58) очко и повторив личный рекорд по количеству голов. Россиянин 11 сезонов подряд набирал не менее 40 баллов. За всю карьеру в НХЛ он ни разу не опускался ниже планки в 31 очко, при этом не забывая о своих основных обязанностях в обороне.

Сергей Зубов с Кубком Стэнли Фото: nhl.com

Зубов — лучший защитник-ассистент среди россиян. Среди хоккеистов всех амплуа Сергей занимает четвёртое место по количеству передач. Кроме того, хоккеист — второй среди защитников из России по количеству очков (13-й среди всех россиян) и голов (31-й), а также по показателю полезности (четвёртый). Зубов входит в число восьми россиян, проведших 1000+ матчей в НХЛ (третий среди защитников, восьмой среди всех).

Сергей — абсолютный рекордсмен среди защитников по каждому из показателей в плей-офф. Если брать всех россиян, то и тут статистика приятно удивляет. Зубов — третий по матчам, четвёртый по передачам и по показателю полезности, пятый по очкам и 14-й по голам.

«Зуби» — легенда «Рейнджерс» и «Далласа». Россиянин входит в топ-25 оборонцев по шайбам, ассистам и баллам в истории «Нью-Йорка». Кроме того, он восьмой защитник-снайпер и ассистент, а также девятый защитник-бомбардир «рейнджеров» в плей-офф.

Зубов — абсолютный рекордсмен «Далласа» среди игроков обороны по каждому статистическому показателю. Более того, если брать хоккеистов всех позиций, то Сергей занимает третье место по передачам, четвёртое — по матчам и очкам, 12-е — по голам. Потрясающе! В плей-офф россиянин и вовсе второй по каждому показателю, кроме голов (тут он 10-й — лучший среди защитников). Уступает только легендарному Майку Модано.

Сергей Зубов Фото: Glenn Cratty/Getty Images

В 2009-м Зубов попал в число 100 величайших хоккеистов в истории «Рейнджерс», заняв 72-е место. В 2013-м болельщики «Далласа» включили Сергея в символическую сборную команды за всё время, поставив его в первую пару защитников. В 2019-м Зуби ввели в Зал хоккейной славы НХЛ — он стал вторым российским игроком обороны там после Вячеслава Фетисова. Наконец, в январе 2022-го «Даллас» вывел из обращения 56-й номер Зубова. Защитник стал лишь вторым российским хоккеистом, удостоившимся этой чести.

Сергей был превосходным защитником. Несмотря на поразительную статистику в атаке, он умело справлялся со своими прямыми обязанностями, обладал умением грамотно выбирать позицию и играть с шайбой у бортов. Россиянин был опорой команды при игре в меньшинстве и лишь четыре раза за долгую карьеру в НХЛ завершал сезон с отрицательным показателем полезности (трижды — в дебютных сезонах).

Хоть личных наград Зубов не получил, будучи лишь раз номинированным на «Норрис Трофи», он удерживает огромное количество рекордов — как клубных, так и в истории российского хоккея. Ну и нельзя забывать про два Кубка Стэнли.

Вероятно, Сергея можно уверенно назвать лучшим российским защитником в истории. Кроме того, он наверняка будет в топ-50 лучших защитников в истории НХЛ. Именно поэтому Зубов — лучший из игроков обороны в нашем рейтинге.

7. Андрей Василевский

Клубы: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с 2014-го) — 10-й сезон в НХЛ

454 матча, 281 победа, КН 2,54; 91,8% ОБ, 33 шат-аута — в регулярных чемпионатах

110 матчей, 65 побед, КН 2,37; 92,1% ОБ, 7 шат-аутов — в плей-офф

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Голкипер был задрафтован «Тампой» в 2012-м в первом раунде под общим 19-м номером. Спустя два года Василевский в возрасте 20 лет перебрался в Северную Америку.

Дебют у Андрея удался. В первом матче в НХЛ, сыгранном с «Филадельфией», россиянин помог «Тампе» победить, отразив 23 из 24 бросков. Спустя три с половиной месяца, в марте, Василевский оформил первый шат-аут — во встрече с «Баффало». Всего в том регулярном чемпионате Андрей вышел в 16 матчах, одержав семь побед при КН 2,36 и 91,8% ОБ. Россиянин успел даже выйти в четырёх встречах плей-офф. «Тампа» в том розыгрыше дошла до финала, но завоевать Кубок Стэнли не удалось.

К сезону-2016/2017 Василевский утвердился в качестве основного голкипера «Лайтнинг». В октябре 2017-го Андрей установил клубный рекорд, одержав девять побед подряд. В том же сезоне он суммарно провёл 65 матчей — личный лучший результат в карьере. Но расцвет голкипера пришёлся уже на кампанию-2018/2019. «Тампа» с россиянином на последнем рубеже рвала всех в регулярном чемпионате, выиграв Президентский трофей. Хоть забег за Кубком Стэнли завершился уже в первом раунде, Андрей стал вторым российским вратарём и первым в истории «молний», завоевавшим «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона.

Следующая кампания ознаменовалась новыми успехами. В первом матче серии с «Коламбусом» Василевский отразил 61 из 63 бросков, установив рекорд «Тампы». В том розыгрыше Андрей завоевал свой первый Кубок Стэнли, сумев помочь «Лайтнинг» обыграть «Даллас» в финале — 4-2. Примечательно, что из-за особенностей плей-офф-2020 вследствие коронавирусных ограничений россиянин установил исторический рекорд НХЛ по количеству побед (18) и сыгранных минут (1708 минут 12 секунд) для вратарей в одном розыгрыше. Голкипер также показал лучший результат в карьере по коэффициенту надёжности (1,90) — 16-й показатель в истории НХЛ для европейцев. На его счету также было 92,7% отражённых бросков.

Кроме того, Василевский повторил достижение Тома Баррассо, став лишь вторым вратарём, оформившим шат-аут в решающем матче финала Кубка Стэнли. Этот же «сухарь» стал для россиянина первым в плей-офф в карьере.

Главный сезон, однако, состоялся годом позже. В кампании-2020/2021 «Тампа» вновь выиграла Кубок Стэнли, но в этот раз Василевский превзошёл свои же показатели. По КН россиянин повторил личный рекорд (1,90; 17-й результат для европейцев в истории), а по ОБ побил собственное достижение (93,7%) — этот показатель стал 43-м за всю историю НХЛ и 11-м для европейцев. В том розыгрыше Андрей оформил пять «сухарей» — это пятый результат в истории.

Логично, что Василевскому вручили «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф. Причём он стал первым российским вратарём и третьим российским хоккеистом в истории, выигравшим этот приз. Потрясающий вклад Андрея в победу команды и одно из лучших выступлений голкипера в принципе. Примечательно, что в последних матчах каждой серии Вася оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Андрей Василевский с Кубком Стэнли Фото: Andrew J. Kramer/Zuma/ТАСС

К слову, в том же сезоне вратарь «Тампы» показал свои лучшие результаты в регулярке: КН 2,21, 92,5% ОБ.

В ходе сезона-2021/2022 Василевский одержал 200-ю победу в регулярках в 318-м матче — это второй результат по скорости достижения сей отметки. Быстрее справился только легендарный Кен Драйден (309). В том же сезоне Андрей сыграл 63 встречи в регулярном чемпионате, побив личный рекорд по количеству побед (39). Россиянин помог «Тампе» в третий раз подряд дойти до финала Кубка Стэнли — впервые с середины 1980-х какая-либо команда сумела добиться этого, но тут усилий вратаря не хватило — «молнии» уступили «Колорадо». Причём по количеству сейвов за весь розыгрыш Василевский превзошёл личный рекорд (693). Это восьмой результат в истории НХЛ.

Примечательно, что в топ-20 за всё время Национальной хоккейной лиги вошли 686 спасений в розыгрыше-2020 (10-й) и 655 в плей-офф — 2021 (17-й).

В сезоне-2023/2024 Василевский побил рекорд российских вратарей по количеству очков в регулярных чемпионатах. Андрей отдал 19 результативных передач — лучший результат в истории.

Если рассматривать статистику, среди российских вратарей Большой Кот занимает шестое место по количеству матчей, четвёртое — по победам, пятое — по КН* и третье по ОБ*. По шат-аутам Андрей шестой. Кроме того, в плей-офф Василевский — абсолютный рекордсмен по встречам, победам, коэффициенту надёжности** и проценту отражённых бросков**. По «сухарям» голкипер «Тампы» делит первое место с Евгением Набоковым, по очкам он третий.

Кроме того, Большой Кот удерживает кучу клубных рекордов «Лайтнинг»: по матчам, победам, шат-аутам, результативным баллам, отражённым броскам, времени на льду… По ОБ Андрей второй, по КН — третий. Если брать статистику в плей-офф, то Василевский — рекордсмен «Тампы» по количеству встреч, выигрышей, шат-аутов и во многих других аспектах. Кроме того, вратарь — третий по КН** и ОБ**.

Примечательно, что Василевский оставил свой след и в истории НХЛ. Андрей входит в топ-50 по количеству побед (50-й), КН (48-й) и очков (30-й). По ОБ он и вовсе 12-й — и шестой среди европейцев!

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Василевский — один из важнейших вратарей XXI века во всей НХЛ. Стиль Андрея — с его известным сейвом ловушкой в положении спиной к бросающему — стал узнаваемым и смог оказать серьёзное влияние на развитие голкиперов по всему миру. Возможно, его техника и не была чем-то новым, но именно Вася ввёл её в оборот и сделал неотъемлемой частью собственной игры.

Кроме того, Василевский стал лицом одной из самых доминирующих франшиз XXI века, четырежды играл в финалах Кубка Стэнли, дважды выигрывал трофей, взял несколько личных наград и навсегда вписал себя в историю. Именно из-за совокупности всех этих факторов Андрея и можно заслуженно назвать лучшим российским вратарём за всё время существования НХЛ.

*для вратарей, сыгравших более 50 матчей

**для голкиперов, проведших не менее 30 встреч

6. Павел Буре

Клубы: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» (1991—2003, за исключением чемпионата-1994) — 12 сезонов в НХЛ

702 матча, 779 (437+342) очков, «+42» — в регулярных чемпионатах

64 матча, 70 (35+35) очков, «+74» — в плей-офф

Павел Буре Фото: Graig Abel/Getty Images

В 1989-м крайний нападающий был задрафтован «Ванкувером» в шестом раунде под общим 113-м номером. Через два года 20-летний Буре переехал в Канаду.

Примечательно, что страсти вокруг Павла начали крутиться ещё во время драфта. Многие считали, что он недоступен для выбора, но скауты «Ванкувера» нашли лазейку, благодаря которой смогли «украсть» россиянина, котировавшегося как игрока первых трёх раундов, под поздним пиком. Именно из-за этого дебют нападающего был отложен на месяц.

Но это не помешало хоккеисту провести свой первый сезон в НХЛ максимально успешно — 60 (34+26) очков в 65 матчах, повторение клубного рекорда Ивана Глинки по количеству баллов для новичка и «Колдер Трофи» в придачу. Эта награда стала первым личным трофеем для игроков «Кэнакс» в истории. Уже в первых встречах Буре с подачи североамериканских журналистов получил своё легендарное прозвище — Русская Ракета.

Однако настоящий прорыв случился на второй год в НХЛ. В сезоне-1992/1993 Буре набрал космические — под стать своему прозвищу — 110 (60+50) очков в 83 матчах и забил 60 голов. В том чемпионате Павел установил ряд клубных достижений. Россиянин побил рекорды «Ванкувера» по количеству шайб и очков за период (хет-трик плюс один ассист), оформил покер (лучший результат в карьере), повторив рекорд по количеству голов игроком «косаток» за матч. Он же превзошёл рекорды «Кэнакс» по количеству шайб и баллов за сезон. Лишь спустя почти 20 лет Хенрик Седин превзойдёт достижение россиянина, набрав 112 баллов. Кроме того, россиянин стал первым хоккеистом в истории команды, попавшим в первую сборную сезона НХЛ.

Этот сезон стал лучшим для Русской Ракеты в карьере с точки зрения личной результативности.

Однако однозначно самой успешной за всё время для Павла оказалась кампания-1993/1994. Буре, несмотря на травму и пропущенные матчи на старте сезона, вновь покорил отметки в 60 шайб и 100 очков, набрав 107 (60+47) баллов в 76 встречах. Он стал лишь восьмым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим в двух чемпионатах подряд забить не менее 60 голов. Кроме того, на отрезке из последнего 51 матча он забросил 49 шайб и набрал 78 баллов. По итогу нападающий с 154 голами стал третьим по количеству шайб, заброшенных в первых трёх сезонах в лиге. Сразу после Уэйна Гретцки и Майка Босси.

Личные успехи на этот раз подкрепились и командными победами. «Ванкувер» во второй раз в истории добрался до финала Кубка Стэнли. Хоть «Кэнакс» и уступил в семи матчах «Рейнджерс», Буре тащил команду, как мог. Павел, набрав 31 (16+15) очко в 24 матчах, стал лучшим снайпером, вторым бомбардиром и четвёртым ассистентом того розыгрыша плей-офф. Он забросил две победные шайбы и несколько раз сравнивал счёт в важнейшие моменты.

Павел Буре Фото: Олег Наумов/ТАСС

Кроме того, Буре установил рекорд для российских игроков по количеству очков в одном розыгрыше плей-офф. Только спустя 15 лет Евгений Малкин сможет побить это достижение.

После скандала с контрактом, локаута и ряда тяжёлых травм Буре, будучи уже в статусе альтернативного капитана «Ванкувера», в сезоне-1997/1998 третий раз в карьере покорил отметку в 50 голов и 90 очков, набрав 51+39 в 82 матчах. Павел стал третьим бомбардиром чемпионата, финишировав после Яромира Ягра и Петера Форсберга.

В плей-офф дела, однако, шли очень плохо. «Косатки» лишь раз квалифицировались в розыгрыш Кубка Стэнли после выхода в финал. Это не помешало Буре побить ещё один клубный рекорд — по количеству голов (7) и очков (12) в серии плей-офф. Это произошло в 1995-м в семиматчевом противостоянии с «Сент-Луисом».

В январе 1999 года россиянина, отказавшегося и дальше играть за «Ванкувер», обменяли во «Флориду». Дебют оказался сверхуспешным, Павел набрал 16 (13+3) очков в 11 матчах. Но первый год в стане «пантер» был омрачён очередной тяжёлой травмой — сезон для форварда завершился на отметке в 11 встреч. Это не помешало клубу выписать самый крупный контракт в своей истории — $ 47,5 млн на пять лет.

Павел отплатил сполна. В следующем же сезоне-1999/2000 нападающий с нашивкой альтернативного капитана почти добрался до отметки в 60 голов, суммарно набрав 94 (58+36) в 74 матчах. Буре стал лучшим снайпером розыгрыша и выиграл «Морис Ришар Трофи» — приз, учреждённый лишь годом ранее и вручаемый игроку, забившему больше всех голов в регулярке. Россиянину также не хватило лишь двух очков, чтобы выиграть «Арт Росс Трофи» — награду лучшему бомбардиру сезона. Попутно установив рекорд «Флориды» по результативным баллам и голам, Павел помог клубу выйти в плей-офф. По итогам сезона нападающий занял третье место в голосовании на «Харт Трофи».

Стоит отметить, что Буре стал частью русской тройки «Пантерз», выступая в звене с Виктором Козловым и Олегом Квашой, а также успев поиграть со своим братом Валерием.

В следующем сезоне Павел превзошёл прошлогодний успех, забив уже 59 голов и во второй раз выиграв «Морис Ришар». Он набрал 92 (59+33) очка в 82 матчах. Хоть «Флорида» и не попала в плей-офф, сам нападающий установил рекорд той кампании, забросив 29,5% шайб своей команды.

В сезоне-2001/2002 Буре был назначен капитаном «Флориды» и с 49 (22+27) баллами в 56 матчах лидировал по результативности в команде. После обмена в «Рейнджерс» россиянин продолжил набирать очки и завершил чемпионат с 69 (34+35) баллами в 68 встречах. К сожалению, травмы не позволили ему продолжить успешную карьеру.

Буре занимает шестое место среди российских хоккеистов по количеству голов, 12-е — по очкам, 19-е — по передачам и 34-е — по матчам. Несмотря на то что Павел сыграл не так много в плей-офф, он 10-й по количеству шайб, 12-й — по баллам, 13-й — по ассистам и 39-й по встречам. Кроме того, форвард — лучший среди всех россиян по среднему количеству голов за матч и шестой среди всех хоккеистов НХЛ в истории. Он также пятый среди соотечественников по среднему количеству очков за встречу. Ему принадлежат четыре из шести лучших снайперских результата для россиян.

Хоккеист стал легендой «Ванкувера» и «Флориды». Буре занимает пятое место по голам в истории «Кэнакс», седьмое — по очкам, 18-е — по передачам и 38-е — по матчам. В плей-офф он и вовсе удерживает клубный рекорд по количеству шайб (наравне с Тревором Линденом); четвёртый — по баллам, шестой — по ассистам и 15-й по встречам. Нападающий также пятый снайпер, 13-й бомбардир и 24-й ассистент в истории «Флориды».

Павел Буре в «Ванкувере» Фото: Chris Urso/AP/ТАСС

Буре стал первой суперзвездой «Ванкувера». В истории. Его 10-й номер вывели из обращения. В честь Павла также назвали клубную награду самому захватывающему игроку «Кэнакс» в сезоне. Её победителя выбирают болельщики «Ванкувера».

Буре был введён в Зал хоккейной славы ИИХФ в 2012-м. В 2017-м НХЛ даже включила его в список 100 Величайших хоккеистов в истории лиги! Лишь четверо россиян были удостоены этой чести.

Павел запомнился как один из самых талантливых российских хоккеистов в истории и один из лучших снайперов в истории хоккея. Взрывная скорость, пушечный бросок и потрясающая точность — вот главные атрибуты, благодаря которым Буре запомнят.

К сожалению, остаётся ощущение, что он не смог до конца раскрыть свой талант из-за ряда серьёзных травм. Но даже так Буре стал одним из величайших хоккеистов в истории спорта. Этот факт, как и достижения Павла, навсегда сохранятся на страницах хоккейной истории.

5. Никита Кучеров

Клубы: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с 2013-го) — 11-й сезон в НХЛ

697 матчей, 819 (310+509) очков, «+129» — в регулярных чемпионатах

142 матча, 160 (53+107) очков, «+38» — в плей-офф

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Крайний нападающий был задрафтован «Тампой» в 2011-м во втором раунде под общим 58-м номером. Через год 19-летний Кучеров переехал в Северную Америку.

После года в QMJHL Никита лишь в конце ноября 2013-го дебютировал за «Тампу» — да ещё как! Забил в первой же смене «Рейнджерс». Тем не менее первый сезон форвард провёл, адаптируясь к североамериканскому хоккею, и набрал лишь 18 (9+9) очков в 52 матчах. Но уже в следующем чемпионате Кучеров в составе звена «Тройняшки» с Тайлером Джонсоном и Ондржеем Палатом выбил 65 (29+36) баллов в 82 встречах, став третьим снайпером, ассистентом и бомбардиром. Кроме того, он вместе с Максом Пасиоретти занял первое место в НХЛ по показателю полезности («+38»).

В розыгрыше плей-офф — 2015 «Лайтнинг» дошли до финала Кубка Стэнли во многом благодаря усилиям россиянина. Никита набрал 22 (10+12) очка в 26 матчах, став третьим снайпером и бомбардиром розыгрыша. На его счету три победных шайбы, включая две в овертаймах. Однако «Тампа» уступила «Чикаго» в финале.

На следующий год Куч набрал 66 (30+36) очков в 77 матчах, став лучшим бомбардиром «молний» в регулярке. В плей-офф Никита также зажёг, записав на свой счёт 19 (11+8) баллов в 17 встречах. Он занял первое место в команде по голам и очкам, второе во всём розыгрыше по количеству шайб. «Тампа», однако, вылетела от «Питтсбурга» в финале конференции. Кучеров, в свою очередь, стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, забивавшим 10+ голов в плей-офф двух разных розыгрышей до достижения 23 лет.

Результаты нападающего с каждым годом становились всё лучше. В сезоне-2016/2017 Никита набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах, став вторым снайпером и пятым бомбардиром чемпионата. А на следующий год Кучеров впервые в карьере пробил отметку в 100 (39+61) баллов в 80 встречах. Он стал лучшим в «Тампе» по каждому показателю, а также третьим бомбардиром во всей регулярке. «Лайтнинг», однако, опять вылетели на стадии финала конференции, хотя россиянин тащил команду. 17 (7+10) очков в 17 матчах — лучший результат в стане «молний» в том розыгрыше.

Лучшей в карьере для Кучерова стала кампания-2018/2019. Нападающий набрал 128 (41+87) очков и побил рекорды по баллам в истории российского хоккея, установленный почти 30 лет назад Александром Могильным (127 очков), и по передачам. Кроме того, Никита повторил достижение Яромира Ягра по количеству ассистов в регулярном чемпионате для крайних форвардов. Кучеров выиграл «Арт Росс», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». «Тампа» вылетела в первом раунде, сенсационно проиграв серию «Коламбусу».

В следующем сезоне «Лайтнинг» наконец добились своего. Куч с 85 (33+52) очками в 68 матчах стал лучшим в команде по всем основным статистическим показателям. Но главные успехи пришли в плей-офф. «Тампа» смогла выиграть Кубок Стэнли, а Никита набрал космические 34 (7+27) балла в 25 встречах. Он финишировал лучшим бомбардиром розыгрыша, показал второй результат в истории среди россиян и первым в XXI веке достиг отметки в 27 передач в одном плей-офф (и третьим за всю историю после Уэйна Гретцки и Марио Лемье).

Никита Кучеров с Кубком Стэнли Фото: Andrew J. Kramer/Zuma/ТАСС

В сезоне-2020/2021 Кучерову пришлось пропустить всю (!) регулярку из-за восстановления после операции. Однако это не помешало россиянину вернуться в плей-офф и вновь «разорвать» НХЛ. Нападающий записал на свой счёт 32 (8+24) балла в 23 матчах, став лучшим ассистентом и бомбардиром розыгрыша. Куч опередил ближайшего преследователя на девять очков — этот отрыв оказался лучшим в XXI веке и третьим в истории (лучше было только у Гретцки в 1985-м и Лемье в 1991-м — 10 очков; девять также было у Уэйна в 1988-м). 32 очка — третий результат (наравне с Евгением Кузнецовым в 2018-м) в истории российского хоккея. Так Никита выиграл свой второй Кубок Стэнли.

Хоть Кучеров пропустил почти половину сезона-2021/2022, он набрал 69 (25+44) очков в 47 матчах и стал третьим бомбардиром «Тампы». В плей-офф Никита записал на свой счёт 27 (8+19) баллов в 23 встречах, а «молнии» в третий раз подряд дошли до финала Кубка Стэнли. Однако в этот раз «Лайтнинг» уступили «Колорадо» в шести матчах. Кучеров стал четвёртым бомбардиром розыгрыша.

В сезоне-2022/2023 россиянина назначили альтернативным капитаном «Тампы», он в третий раз пробил отметку в 100 очков — 113 (30+83) в 82 матчах. 83 ассиста — второй результат в истории российского хоккея. В кампании-2023/2024 Никита идёт по графику на 140 очков.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Кучеров — один из девяти россиян, набравших 800+ баллов, а также один из девяти, отдавших не менее 500 передач. Никита занимает девятое место среди российских хоккеистов по количеству очков и ассистов, 11-е — по голам и 38-е — по матчам. Форвард уже третий по всем показателям результативности среди россиян в плей-офф, седьмой — по встречам. Кроме того, Кучеров — лучший россиянин по среднему количеству передач и очков за матч, а также шестой — по среднему количеству голов.

Никита — живая легенда «Тампы». Он четвёртый по каждому из показателей в истории «Лайтнинг», по матчам — шестой. Кучеров также абсолютный рекордсмен «молний» по количеству голов, передач и очков в плей-офф, второй — по встречам. Он удерживает ряд и других клубных достижений.

Уже сейчас можно смело говорить, что Куч будет введён в Зал хоккейной славы НХЛ по завершении карьеры. Никита кажется идеальным снайпером, плеймейкером, ассистентом и бомбардиром. Кажется идеальным во всём. Несмотря на не самый гладкий характер и закрытость, Кучеров всегда выкладывается на полную ради команды и является настоящим лидером, тащером. Включается в нужные моменты. И создаёт красоту. Чего только стоит его легендарный стиль исполнения буллита без касания шайбы (хоть не он изобретатель этой техники, но многие знают её именно благодаря россиянину).

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

А главное — Никите всего лишь 30 лет. А это значит, что Куч ещё не закончил свой подъём по списку величайших игроков в истории не только российского, но и мирового хоккея. Так что у его есть все шансы закрепить своё наследие рядом новых примечательных достижений. И подняться ещё выше по этому списку. Но — говорящий факт — уже сейчас Кучерова можно легко назвать одним из величайших российских хоккеистов в истории.

4. Сергей Фёдоров

Клубы: «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз» (1990—2009) — 18 сезонов в НХЛ

1248 матчей, 1179 (483+696) очков, «+261» — в регулярных чемпионатах

183 матча, 176 (52+124) очков, «+39» — в плей-офф

Сергей Фёдоров Фото: Graig Abel/Getty Images

Центральный нападающий был задрафтован в 1989-м «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером. Перебрался в Северную Америку он лишь через год, в 20-летнем возрасте.

Причём ему пришлось совершить побег из СССР. В 1990-м Фёдоров во время выступления за национальную команду на Играх доброй воли в Сиэтле договорился с представителями «Ред Уингз», чтобы они ждали его в фойе отеля. Там Сергея встретил вице-президент «Детройта» Джим Лайтс, который отвёз россиянина в аэропорт. Оттуда Фёдоров на частном самолёте владельца «красных крыльев» Майка Илича отправился в Детройт. Нападающего лишили звания заслуженного мастера спорта, но он отправился навстречу своей мечте.

Дебютный сезон оказался крайне успешным — 79 (31+48) очков в 77 матчах. Фёдоров мог взять «Колдер», но уступил вратарю Эду Бельфору. Сергей продолжил всесторонне развиваться. Он показывал отличную игру в атаке: 86 (32+54) баллов в сезоне-1991/1992, 87 (34+53) – на следующий год. Более того, россиянин ещё и активно помогал защитникам.

Кампания-1993/1994 стала лучшей для Фёдорова в личном плане. Нападающий впервые преодолел отметку в 50 голов и 100 очков, набрав 120 (56+64) баллов в 82 встречах. На данный момент это третий результат для российских нападающих за сезон в истории. По итогам той кампании Сергей завоевал россыпь личных наград. «Харт Трофи» как лучший игрок сезона, «Лестер Пирсон Авард» как лучший игрок по версии хоккеистов НХЛ, «Селке Трофи» как лучший форвард оборонительного плана. Фёдоров стал не просто первым россиянином в истории, взявшим каждый из этих трофеев, — он стал первым европейцем, добившимся этого! В гонке снайперов, однако, уступил Павлу Буре, а в гонке бомбардиров — самому Уэйну Гретцки.

В сезоне-1994/1995 в статусе альтернативного капитана «Детройта» россиянин довёл клуб до финала Кубка Стэнли, но трофей ускользнул из рук из-за «Нью-Джерси». Нападающий в том розыгрыше, набрав 24 (7+17) очка, выиграл гонку бомбардиров плей-офф. В кампании-1995/1996 Фёдоров стал частью легендарной «Русской Пятёрки», помог «Детройту» добиться исторических достижений (о которых мы писали ранее) и по итогам сезона завоевал свой второй «Селке». Сергей во второй и в последний раз добрался до отметки в 100 очков, записав на свой счёт 107 (39+68) баллов в 78 встречах. С 2+18 в плей-офф он вошёл в топ-10 бомбардиров розыгрыша.

В конце 1996-го в матче с «Вашингтоном» Сергей установил уникальный рекорд, став первым и на данный момент единственным хоккеистом в истории, забившим все пять голов команды в одной встрече. В той регулярке он набрал 63 (30+33) очка в 74 матчах. А в плей-офф выиграл свой первый Кубок Стэнли — и первый для «Детройта» за 42 года. В том розыгрыше Фёдоров записал на свой счёт 20 (8+12) очков. Половина голов оказались победными, причём дважды он забрасывал решающие шайбы в финальной серии с «Филадельфией». Там же нападающий набрал шесть баллов. Сергей вошёл в топ-10 бомбардиров плей-офф, также став лучшим по очкам в команде.

Сергей Фёдоров с Кубком Стэнли Фото: Al Bello/Getty Images

Следующий чемпионат Фёдоров начал позже, чем остальные хоккеисты, из-за контрактных проблем. «Детройт» выписал россиянину контракт на астрономические $ 38 млн на пять лет. Несмотря на всего лишь 21 сыгранный матч в регулярке, Сергей был лидером «Ред Уингз» в плей-офф и завоевал второй подряд Кубок Стэнли. В том розыгрыше нападающий с 20 (10+10) баллами в 22 встречах стал вторым бомбардиром как команды, так и всего плей-офф. Он в четвёртый раз подряд набрал не менее 20 очков в розыгрышах Кубка Стэнли.

Примечательно, что из-за схемы контракта Фёдоров за тот сезон получил лишь $ 2 млн базовой зарплаты. При этом ещё $ 26 млн он заработал в качестве бонусов. По итогу у него $ 28 млн за 43 матча в сезоне — абсолютный рекорд НХЛ.

После нескольких лет спада и неудач в плей-офф Фёдоров в кампании-2001/2002 завоевал свой третий Кубок Стэнли с «Детройтом», став одним из четверых россиян, трижды бравших трофей. В плей-офф Сергей записал на свой счёт 19 (4+15) очков в 23 матчах, финишировав третьим ассистентом, шестым бомбардиром и восьмым снайпером. В финальной серии с «Каролиной» он набирал результативные баллы в каждой встрече. А на следующий год Фёдоров в последний раз добрался до отметки в 80 очков — 83 (36+47) в 80 матчах.

В феврале 2004-го Сергей, уже играя за «Анахайм», набрал 1000-й балл в НХЛ, став первым россиянином и пятым европейцем, добравшимся до этой отметки. В конце карьеры, выступая за «Вашингтон», Фёдоров помог Александру Овечкину и Александру Сёмину своим опытом — ещё и в плей-офф подсобил, забросив победную шайбу в седьмом матче серии первого раунда с «Рейнджерс».

Фёдоров долгое время был рекордсменом по количеству передач среди российских хоккеистов. Сейчас он второй после Евгения Малкина. Третье место форвард занимает по количеству голов и очков, четвёртое — по матчам. Если брать плей-офф, то он лучший ассистент среди россиян, второй бомбардир, четвёртый снайпер. Рекордсмен по количеству матчей; показателю полезности (как в плей-офф, так и в регулярках), голам и баллам в меньшинстве (и в плей-офф, и в регулярках). Кроме того, Сергей занимает 17-е место в истории НХЛ среди всех игроков по количеству очков, девятое — по передачам (третий среди европейцев), 37-е — по встречам.

Фёдоров — настоящая легенда «Детройта». Он четвёртый снайпер в истории «Ред Уингз», шестой бомбардир, седьмой ассистент. И 11-й — по матчам. Сергей занимает третье место по очкам и передачам в плей-офф, пятое — по голам и седьмое — по встречам.

Фёдоров считается одним из лучших хоккеистов в истории НХЛ по игре в розыгрышах Кубка Стэнли — настоящий кубковый боец. Он трижды завоёвывал трофей, установил массу рекордов — в истории хоккея не только российского, но и мирового. Форвард до сих пор является единственным игроком, взявшим «Селке» и «Харт» в один год, а также старейшим автором победной шайбы в седьмом матче серии плей-офф.

Сергей Фёдоров в «Детройте» Фото: Graig Abel/Getty Images

В 2015-м Фёдорова ввели в Зал хоккейной славы НХЛ, в 2016-м — в Зал славы ИИХФ. В 2017-м НХЛ включила Сергея в число 100 Величайших хоккеистов в истории лиги.

Он, вероятно, один из лучших игроков за всё время существования НХЛ с точки зрения универсальности. Россиянин был хорош и в атаке, и в защите. И в центре, и на флангах. Сергей сохранил высокую эффективность и отличную исполнительность, его техника была на потрясающем уровне. Мощный бросок, шикарный пас — это дополнительные качества в его огромном наборе сильных сторон.

Даже непонятно, что ещё можно добавить. Долгие годы Фёдоров удерживал звание абсолютно лучшего россиянина в истории хоккея. Сейчас же просто — Величайший.

3. Павел Дацюк

Клубы: «Детройт Ред Уингз» (2001—2016, за исключением сезонов-2004/2005 и 2012/2013) — 14 сезонов в НХЛ

953 матча, 918 (314+604) очков, «+249» — в регулярных чемпионатах

157 матчей, 113 (42+71) очков, «+34» — в плей-офф

Павел Дацюк Фото: Graig Abel/Getty Images

Центральный нападающий был задрафтован «Детройтом» в 1998-м в шестом раунде под общим 171-м номером. Дацюк присоединился к «красным крыльям» через три года, в 23-летнем возрасте.

Дебютный сезон оказался достаточно успешным для россиянина. В команде ему помогали освоиться соотечественники Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов, а также капитан «Детройта», канадец Стив Айзерман. Тогда же Павла поставили в тройку к легенде НХЛ Бретту Халлу. С точки зрения личной статистики сезон стал не самым ярким — 35 (11+24) очков в 70 матчах, зато Дацюк в дебютной кампании выиграл вместе с «Ред Уингз» Кубок Стэнли. Всего в том розыгрыше нападающий отыграл аж 21 встречу и записал на свой счёт 6 (3+3) баллов.

На следующий год в звено к Дацюку поставили другую восходящую звезду «красных крыльев» — Хенрика Зеттерберга. Втроём с Халлом они образовали связку, получившую название «Звено двух детей и старого козла/величайшего» (в оригинале «Goat», что можно перевести как «козёл» и «величайший во все времена». — Прим. «Чемпионата»). Павел пробил отметку в 50 очков, набрав 51 (12+39) в 64 матчах, но ему помешала травма, да и вся команда в том сезоне была ужасна.

В межсезонье-2003 Сергей Фёдоров покинул «Детройт» — тогда Дацюк получил больше свободы, времени и пространства для роста. В предлокаутном сезоне-2003/2004 он набрал уже 68 (30+38) очков в 75 матчах, показав себя не только потрясающим плеймейкером, но и шикарным снайпером. Основные успехи пришли уже после локаута, непростых переговоров и заключения нового контракта с клубом.

В кампании-2005/2006 Дацюк набрал 87 (28+59) баллов в 75 встречах, став лучшим бомбардиром, вторым ассистентом и четвёртым снайпером «Детройта», а также войдя в топ-10 регулярки по ассистам. По итогам сезона нападающему, который заработал всего 22 минуты штрафа, вручили «Леди Бинг Трофи» — приз, который ежегодно присуждают игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

На следующий год Павел, будучи уже альтернативным капитаном команды, повторил прошлогодние достижения — 87 (27+60) очков в 79 матчах и второй в карьере «Леди Бинг». В том регулярном чемпионате нападающий стал главным бомбардиром и ассистентом и третьим снайпером «Детройта», а также вновь вошёл в топ-10 НХЛ по количеству передач. Однако на этот раз личные успехи подкрепились удачей в плей-офф. «Ред Уингз» дошли до финала конференции, где уступили будущему чемпиону «Анахайму». Дацюк в том розыгрыше набрал 16 (8+8) очков, став лучшим снайпером и вторым ассистентом и бомбардиром команды, а также войдя в топ-6 среди всех игроков по количеству очков.

Павел Дацюк с Кубком Стэнли Фото: Анатолий Семехин/ТАСС

Прорыв случился в сезоне-2007/2008. В регулярном чемпионате Павел установил личный рекорд по передачам и баллам. Он набрал 97 (31+66) очков в 82 матчах, став вторым по голам, а также лидером «Детройта» по очкам, ассистам и заблокированным броскам (последнее — среди нападающих). Дацюк вошёл в число четырёх игроков в истории «Ред Уингз», трижды подряд оказывавшихся главными бомбардирами клуба в регулярке — наряду с Тедом Линдсеем, Горди Хоу и Стивом Айзерманом. Россиянин также стал вторым по передачам и четвёртым по очкам во всей регулярке.

В плей-офф-2008 оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ, это произошло в третьем матче финала Западной конференции с «Далласом». Кроме того, он забросил победную шайбу в решающей встрече серии. В том же сезоне Дацюк выиграл свой второй Кубок Стэнли. В решающем матче финала с «Питтсбургом» форвард отдал два ассиста, а «Детройт» победил — 3:2 (4-2). Павел набрал 23 (10+13) очка в 22 матчах, став четвёртым бомбардиром и снайпером того розыгрыша. Россиянин внёс важнейший вклад в завоевание титула.

По итогам сезона нападающий получил свой третий «Леди Бинг», а также первый «Селке Трофи» как лучший форвард оборонительного плана. В регулярке он стал лучшим по показателю полезности («+41») и по отборам (144 — на 58 больше, чем у второго Майка Модано). Дацюк также оказался первым более чем за 70 лет хоккеистом НХЛ, трижды подряд взявшим «Леди Бинг». Павел и Рон Фрэнсис — единственные игроки в истории, получавшие и «Селке», и «Леди Бинг».

В сезоне-2008/2009 нападающий повторил свой личный рекорд, набрав 97 (32+65) очков в 81 матче. Он стал вторым после Гретцки хоккеистом, выигравшим четыре «Леди Бинг Трофи», и первым, сделавшим это подряд. Кроме того, в том же году Дацюк взял второй «Селке» и был номинирован на «Харт Трофи» и приз лучшему игроку НХЛ от ESPY.

В следующем сезоне он вновь пробил отметку в 70 очков, оформив 27+43 в 80 матчах. Тогда же нападающий завоевал свой третий «Селке». Дацюк — один из пяти хоккеистов, минимум трижды получавших эту награду.

Среди российских игроков Павел занимает второе место по общему показателю полезности, пятое — по количеству передач, шестое — по очкам, 10-е — по голам и 11-е — по матчам. Если брать только плей-офф, Дацюк — третий по показателю полезности, четвёртый по встречам, пятый по ассистам, шестой по баллам и восьмой по шайбам. Кроме того, форвард удерживает множество российских рекордов. Например, по количеству победных голов в плей-офф (наряду с Вячеславом Козловым и Евгением Малкиным).

Дацюк — легенда «Детройта». Павел занимает третье место в истории клуба по показателю полезности, шестое — по количеству передач, седьмое — по очкам, восьмое — по голам и девятое — по матчам. В плей-офф он четвёртый по показателю полезности, пятый по ассистам, шестой по баллам, восьмой — по встречам и 10-й — по шайбам.

Кроме того, в 2017-м НХЛ включила Дацюка в топ-100 Величайших игроков в истории лиги. И вскоре Павел наверняка будет введён в Зал хоккейной славы. Это дело времени.

Главный вопрос, возможно, заключается в том, почему Дацюк выше, например, лучшего универсала в истории российского хоккея Сергея Фёдорова или прирождённого голеадора Павла Буре. Ответ прост, хоть и состоит из нескольких параметров.

Во-первых, Дацюк — определённо лучший технарь в истории нашего хоккея. А может, и всего мирового. Не зря же его так и прозвали — Волшебник. Приёмы Павла, его легендарный стиль исполнения буллитов видел, знает, помнит и любит каждый хоккейный болельщик. Любой игрок пытался их повторить. Но всё, что делал Волшебник, не сможет повторить никто. Дацюк уникален — и это его главное качество.

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Во-вторых, Павел — настоящий джентльмен. Во время игры в НХЛ его репутация была кристально чиста. На льду он также вёл себя как джентльмен. Это не может не привлекать. Несмотря на звёздный статус, он ни разу не попал в скандалы — это тоже по-своему уникально. Нападающего тяжело критиковать. Даже в периоды, когда он был не в лучшей форме, хоккеиста редко подвергали критике.

В-третьих, Дацюк, вероятно, лучший форвард оборонительного плана и плеймейкер в истории российского хоккея. Да, Фёдоров — лучший универсал, но от Павла все знали, чего ожидать. И не могли с этим ничего поделать. Отчасти поэтому его звезда горела так долго.

Заслуги Дацюка можно перечислять очень долго, но его волшебство — главное. Оно влюбило многих из нас в хоккей — и продолжит влюблять болельщиков по всему миру.

2. Александр Овечкин

Клубы: «Вашингтон Кэпиталз» (с 2005-го, за исключением сезона-2012/2013) — 19-й сезон в НХЛ

1396 матчей, 1522 (836+686) очка, «+50» — в регулярных чемпионатах

147 матчей, 141 (72+69) очко, «+5» — в плей-офф

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Левый крайний нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в первом раунде под первым номером в 2004-м. Год спустя 19-летний Овечкин перебрался в Северную Америку.

Поскольку Александр — пример стабильности и хоккейного долгожительства, а о его достижениях и так говорят достаточно, ограничимся лишь перечислением главных вех, рекордов и успехов нападающего. В противном случае нам не хватит и нескольких материалов, дабы описать всё влияние, которое Ови оказал на мировой хоккей.

В дебютном сезоне-2005/2006 форвард сразу пробил отметки в 50 голов и 100 очков, набрав 106 (52+54) баллов в 81 матче. Тогда же он выиграл первую личную награду — «Колдер Трофи», обойдя Сидни Кросби. Лучший сезон Овечкин провёл в 2007-2008 годах, когда установил рекорд (до сих пор действующий) XXI века по количеству голов за чемпионат — 65. Кроме того, он набрал 112 очков в 82 матчах. В сезонах-2008/2009 и 2009/2010 вновь доходил до отметки в 100+ баллов: 110 (56+54) и 109 (50+59). В 2009-м был назначен капитаном «Вашингтона» и по сей день бессменно носит эту нашивку.

Овечкин — абсолютный рекордсмен в истории НХЛ по количеству «Морис Ришаров». У Александра их аж девять (никто, кроме него, не брал награду больше двух раз). Он трижды выигрывал «Тед Линдсей» (больше только у Гретцки и Коннора Макдэвида; рекордсмен среди россиян) и «Харт» (больше только у Гретцки, Горди Хоу и Эдди Шора; рекорд для россиян), один раз «Арт Росс». Дважды попадал в первую символическую сборную всех звёзд НХЛ десятилетия. В 2017-м был включён в топ-100 Величайших хоккеистов в истории НХЛ по версии лиги.

Главное достижение Овечкина — погоня за Гретцки в списке лучших снайперов за всё время. Россиянин занимает второе место, отставая менее чем на 60 шайб, и имеет все шансы обойти легендарного канадца. Александр — рекордсмен НХЛ по ряду статистических показателей: по голам в гостевых матчах, в пустые ворота, в большинстве (единственный хоккеист в истории, забивший 300 голов при игре в большинстве), за одну команду, среди левых вингеров. Лидер по шайбам, открывавшим счёт в матче, и в овертаймах.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Рекордсмен по количеству сезонов с 30 (наравне с Майком Гартнером), 40, 45 и 50 (вместе с Майком Босси и Гретцки) голами, а также по количеству кампаний подряд с 30+ шайбами (вместе с Гартнером). Кроме того, Овечкин — единственный хоккеист, на данный момент имеющий возможность провести 10 сезонов с 50+ голами. Достижение, которое не покорялось даже Гретцки с Босси.

Ови также удерживает рекорды по количеству очков для левого вингера в дебютный сезон, для россиян в истории и за одну кампанию; по количеству бросков в карьере, в дебютном сезоне и среди левых вингеров за одну кампанию. Александр — первый игрок в истории, выигравший в одном сезоне «Арт Росс», «Морис Ришар», «Лестер Пирсон» (сейчас это «Тед Линдей Эворд») и «Харт».

Кроме того, Овечкин — уже лучший снайпер в истории с поправкой на эпоху. И один из 16 игроков за всё время существования НХЛ, набравших не менее 1500 очков в регулярках, и 41-й по количеству матчей.

В 2018-м капитан «Кэпиталз» выиграл свой долгожданный Кубок Стэнли. Ови набрал 27 (15+12) очков, став лучшим снайпером и вторым бомбардиром того розыгрыша. На его счету две победные шайбы — в решающем матче серии с «Тампой» и во встрече с заклятыми врагами — «Питтсбургом». Так Овечкин принёс «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в истории.

Нападающий в принципе является рекордсменом по огромному количеству показателей в истории франшизы. Пожалуй, легче будет назвать те статистические параметры, по которым он не лучший. Разве что по передачам в регулярках и плей-офф. Но, учитывая проблемы Никласа Бекстрёма, который лидирует по ассистам, даже тут Александр может стать первым.

Овечкин — рекордсмен по куче показателей среди российских хоккеистов, включая первое место по среднему количеству голов на 60 минут игры (пятый по очкам на 60 минут). В регулярках он не лидирует только по передачам (Евгению Малкину и Сергею Фёдорову). При этом в плей-офф Ови первый лишь по количеству голов.

Александр уже является легендой хоккея. Его влияние не просто на хоккей, но и на весь спорт колоссально. Левый круг вбрасывания, из которого нападающий забил огромное количество голов, официально получил название «офис Овечкина». Хоккейное долголетие, отменное здоровье, правильный подход к тренировкам и мощнейший щелчок — вот главные атрибуты Ови, которые получили известность даже за пределами хоккейной среды. Его влияние на хоккей и как на вид спорта, и как на бизнес безгранично.

Вероятно, Овечкина уже можно назвать главным голеадором в истории этого вида спорта. Несмотря на слабости в игре в обороне, форвард всегда шикарен в атаке. Он также хорош в силовой борьбе и вполне может стать рекордсменом НХЛ по количеству силовых приёмов.

Главный вопрос, который должен появиться на этом моменте: а почему же Овечкин тогда лишь второй? Ответ такой: хоть его вклад в развитие хоккея колоссален, есть один хоккеист, чьё влияние, по мнению автора, ещё сильнее. Именно в плане хоккея. Но фигура этого игрока в спортивном мире, вероятно, не получила достаточного признания.

И всё же хочется чётко обозначить. Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то застолбит за собой первое место в списке лучших россиян в истории. И с этим уже нельзя будет поспорить. Но пока есть куда двигаться — и это не менее важно.

1. Евгений Малкин

Клубы: «Питтсбург Пингвинз» (с 2006-го, за исключением сезона-2012/2013) — 18-й сезон в НХЛ

1112 матчей, 1270 (487+783) очков, «+50» — в регулярных чемпионатах

177 матчей, 180 (67+113) очков, «+6» — в плей-офф

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Центральный нападающий был задрафтован в 2004-м в первом раунде под общим вторым номером «Питтсбургом». Малкин присоединился к «Пингвинз» через два года, в 20-летнем возрасте.

Переезд в Северную Америку, однако, сопровождался сложностями. В «Металлурге» не хотели отпускать своего таланта в НХЛ, заставляя подписать новый контракт. Тем не менее Малкину удалось сбежать во время поездки магнитогорцев на межсезонный турнир Кубок Тампере в Финляндию.

Дебютный сезон в Северной Америке вышел крайне удачным. Евгений, почти сразу получивший нашивку альтернативного капитана, набрал 85 (33+52) очков в 78 матчах и помог «Питтсбургу» впервые с 2001-го выйти в плей-офф. Ожидаемо Малкину вручили «Колдер».

Следующий год, однако, оказался ещё более успешным. Джино впервые преодолел отметку в 100 очков, набрав 106 (47+59) баллов в 82 встречах. Нападающий помог «Пингвинз» не заметить потери Кросби и стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром клуба, а также вошёл в топ-5 по каждому из показателей во всей НХЛ. В плей-офф «Питтсбург» добрался до финала. Малкин забросил три победные шайбы, суммарно записав на свой счёт 22 (10+12) балла в 20 встречах, вошёл в топ-5 лучших снайперов и бомбардиров розыгрыша, но этих усилий не хватило, чтобы завоевать Кубок Стэнли.

Сезон-2008/2009 определённо стал для Евгения лучшим в карьере. Форвард вновь набрал более 100 очков: 113 (35+78) в 82 матчах (четвёртый результат в истории для россиян). Тогда же Джино побил рекорд по количеству ассистов за один чемпионат для россиян, установленный Сергеем Зубовым и державшийся 15 лет (сейчас результат нападающего «Питтсбурга» — третий; его дважды смог превзойти только Никита Кучеров). И выиграл второй личный трофей — «Арт Росс».

Главное же случилось в плей-офф. «Пингвинз» вновь уверенно дошли до финала. В ходе розыгрыша Малкин отметился хет-триком в ворота «Каролины», причём один из голов — спинорама — вошёл в историю хоккея. В финале «пингвинов» вновь ждал «Детройт», который забрал два первых матча. Следующие две встречи остались за «Питтсбургом» — Евгений набрал в них пять очков. В решающей, седьмой игре Джино отдал ассист — а «Пингвинз» взяли Кубок Стэнли. Первый за 17 лет.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Питтсбург Пингвинз». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Малкин в том розыгрыше трижды забивал победные голы и стал лучшим ассистентом и бомбардиром, а также вторым снайпером плей-офф. Нападающий набрал 36 (14+22) очков в 24 матчах. Этот результат до сих пор является рекордным в истории российского хоккея и седьмым в истории хоккея. По итогам той кампании Евгений выиграл «Конн Смайт Трофи», став первым россиянином, взявшим эту личную награду. Кроме того, он оказался лишь вторым игроком в истории «Питтсбурга» после Марио Лемье, получившим «Арт Росс» и «Конн Смайт» в один сезон.

Следующие два года были омрачены травмами. Но в сезоне-2011/2012 Малкин в третий раз в карьере добрался до показателя в 100 очков, набрав 109 (50+59) баллов в 75 матчах, впервые пробив отметку в 50 голов и став лучшим бомбардиром чемпионата. Несмотря неудачу в плей-офф, Джино выиграл «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей».

Евгений Малкин с Кубком Стэнли Фото: nhl.com

Во второй половине 2010-х Малкин, ставший чаще травмироваться, вновь начал показывать стабильную игру в плей-офф. В розыгрыше-2016 он набрал 18 (6+12) очков в 23 матчах (11-й результат в истории для россиян), войдя в топ-10 ассистентов и бомбардиров Кубка Стэнли. Евгений также отметился одной победной шайбой — в финале. Так россиянин взял свой второй Кубок Стэнли.

В следующем сезоне «Питтсбург» повторил свой успех, а Малкин превзошёл прошлогодние показатели. Джино набрал 28 (10+18) очков в 25 встречах (сейчас это шестой результат для россиян) и стал лучшим бомбардиром, а также вторым снайпером и ассистентом розыгрыша. И одним из четырёх россиян, выигравших три Кубка Стэнли.

Малкин, помимо вышеупомянутых рекордов, установил ещё ряд примечательных достижений. Евгений является лучшим ассистентом среди россиян, вторым бомбардиром и голеадором. По матчам он шестой. Кроме того, нападающий — второй по среднему количеству передач и очков на 60 минут игры (уступает лишь Кучу). Если брать плей-офф, Малкин — рекордсмен по количеству баллов среди россиян, а также второй по шайбам, ассистам, матчам, среднему количеству пасов и очков на 60 минут игры. И лучший по победным голам в розыгрышах Кубка Стэнли (вместе с Вячеславом Козловым и Павлом Дацюком).

Евгений занимает 38-е место в истории НХЛ (то есть среди вообще всех игроков) по ассистам, 39-е — по очкам, 51-е — по голам. В плей-офф Джино — 14-й по баллам, 17-й по передачам, 22-й по шайбам и 46-й – по встречам.

Малкин — легенда «Питтсбурга». По каждому из показателей он третий после Кросби и Лемье, а по матчам и вовсе уступает лишь Сиду. В плей-офф россиянин также второй после канадца по всем показателям, кроме голов. Тут форвард уступает, помимо Кросби, ещё и Лемье. Он один из трёх лучших хоккеистов в истории «Пингвинз».

Пожалуй, теперь нужно перейти к главному: почему Малкин — первый, хотя у Овечкина значительно больше достижений? Да и не только у Овечкина.

Во-первых, Джино — элитный силовой нападающий. Причём его достоинства далеко не только в силе. При своих габаритах Малкин всегда умудрялся показывать хоккей элитного уровня. Евгений — топовый плеймейкер, по-своему элегантный игрок. Ещё и забивает в нужные моменты, иногда делая это максимально эффектно. Зверь с потрясающим катанием и техникой. В плане сочетания силы и таланта Малкин определённо лучший среди россиян. Да и за всю историю хоккея игроков, сопоставимых с Джино, было крайне мало.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Во-вторых, влияние и значение Малкина многими недооценивается. НХЛ в 2017-м не включила нападающего в свой топ-100 Величайших хоккеистов в истории лиги. В 2023-м ESPN вынес Джино вне сотни лучших действующих игроков НХЛ на сезон-2024/2024. Кажется, что Евгений всегда недополучал любовь и признание со стороны как болельщиков, так и экспертов.

У этого есть простые объяснения. Малкин всегда находился в тени Кросби — в «Питтсбурге» и Овечкина — в России. Эти звёзды даже в нелучшие сезоны умудрялись затмевать Джино в глазах общественности, журналистов и экспертов. Однако, если смотреть объективно, главной проблемой Евгения всегда были лишь травмы. Но разве они помешали признать легендой и одним из лучших хоккеистов в истории, например, другого «пингвина» — Марио Лемье?

Малкин удерживает ряд важнейших рекордов в истории российского хоккея. Он является достаточно разносторонним игроком, а также прирождённым кубковым бойцом. Джино выиграл три (!) Кубка Стэнли — достижение, покорявшееся лишь четверым россиянам в истории. Кучу личных наград. Ещё несколькими был обделён — опять-таки из-за Кросби или Овечкина. Первым среди россиян протоптал дорожку к «Конн Смайту». Регулярно попадал в хайлайты, стал кумиром и образцом для подражания для кучи современных хоккеистов, незаметно для результатов «Питтсбурга» заменял Кросби…

Иными словами, объективных причин поставить Малкина на первое место предостаточно. Именно такого признания заслуживает Джино как хоккеист и как личность.

Возможно, в ближайшие годы Евгений уступит первую позицию Овечкину. Это вполне реально. Но, зная форварда «Питтсбурга», не удивлюсь, если он, наоборот, закрепит своё величие очередным неожиданным камбэком. И, возможно, наконец получит то признание, которого заслужил.