Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Кучеров до пяти очков увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 2:9 (1:4, 0:2, 1:3).

У российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова в сегодняшнем матче голевая передача. Таким образом, он до пяти очков увеличил отрыв от нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Кучерова в текущем сезоне 94 (36+58) очков. У Маккиннона — 89 (32+57) очков.

На третьем месте бомбардирского списка идёт звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. У канадца в текущей регулярке 81 (21+60) очко.

После 56 матчей «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции с 65 очками.