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«Тампа» разгромно проиграла «Флориде», пропустив девять шайб, у Кучерова голевая передача

«Тампа» разгромно проиграла «Флориде», пропустив девять шайб, у Кучерова голевая передача
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Сегодня, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 2:9 (1:4, 0:2, 1:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 9
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Чирелли) – 00:24     1:1 Монтур (Беннетт) – 07:01     1:2 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 12:28     1:3 Стенлунд (Ломберг, Махура) – 17:44     1:4 Форслинг – 18:38     1:5 Ткачук (Барков, Монтур) – 20:23 (pp)     1:6 Ткачук (Вераге, Монтур) – 21:37 (pp)     1:7 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 41:05     1:8 Беннетт (Родригес, Лунделль) – 41:56 (pp)     1:9 Вераге (Форслинг, Райнхарт) – 44:09     2:9 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 50:51 (pp)    

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Брэндон Монтур, Кевин Стенлунд, Густав Форслинг. Дубль по голам и ассистам на счету Сэма Беннетта и Мэттью Ткачука. Ещё один дубль и ассист на свой счёт занёс Картер Вераге. У российского голкипера Сергея Бобровского 28 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе хозяев отличились только Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. У форварда Никиты Кучерова в сегодняшнем матче голевая передача. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил шесть шайб. В третьем периоде его заменил шведский вратарь Юнас Юханссон.

После 56 матчей «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции с 65 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 76 очков в 55 играх.

Следующий матч «Тампа» и «Флорида» проведут дома с командой «Оттава Сенаторз». Встречи пройдут 20 и 21 февраля соответственно.

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