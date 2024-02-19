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Болельщики пытались обменять конфеты на клюшку, Пыленков радовался победной шайбе. Фото

Болельщики пытались обменять конфеты на клюшку, Пыленков радовался победной шайбе. Фото
Болельщики пытались обменять конфеты на клюшку,
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них шестой кряду.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Лишь за несколько минут до конца основного времени состоялось первое взятие ворот в матче – отличился 27-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артём Пименов.

За 31 секунду до финальной сирены нападающий «Динамо» Егор Петухов сравнял счёт в матче и перевёл встречу в овертайм.

В овертайме «Салават Юлаев» с первых минут снял вратаря и играл с численным преимуществом, однако реализовать его так и не сумел. Нападающий «Динамо» Данил Пыленков на последней минуте убежал к пустым воротам гостей и принёс победу бело-голубым в матче.

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