Форвард «Рейнджерс» был удалён до конца матча, успев сыграть всего 13 секунд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Начало встречи обернулось для «Рейнджерс» пятиминутным меньшинством, так как форвард гостей Мэтт Ремпе получил удаление до конца матча. 21-летний канадец провёл очень жёсткий силовой приём против нападающего «дьяволов» Натана Бастиана. Арбитры оценили момент как нарушение правил и отправили Ремпе в раздевалку. Стоит отметить, что перед удалением Мэтт успел провести на льду всего 13 секунд.

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Этот матч стал для новичка «Рейнджерс» третьим за карьеру в лиге. В дебютном матче Мэтт устроил драку с Мэттом Мартином в своей первой смене в НХЛ. Теперь же на его счету стало 22 штрафные минуты в трёх матчах.