Канадский форвард «Рейнджерс» Ремпе подрался в третьем матче из четырёх за карьеру в НХЛ

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт не открыт – 0:0.

На третьей минуте встречи 21-летний канадский нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе вновь скинул краги, вступив в кулачный поединок с опытным 33-летним соотечественником из «Флайерз» Николя Делорье. Бой получился зрелищным, несмотря на множество пропущенных ударов, оба хоккеиста длительное время держались на льду, однако в конечном счёте, более опытный хоккеист повалил дебютанта лиги.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Примечательно, что Ремпе дебютировавший 18 февраля не дрался лишь в одном матче из четырёх. На его счету ни одного результативного действия и 27 минут штрафа.