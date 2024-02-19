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Форвард «Рейнджерс» Ремпе поделился эмоциями от драки в своей первой смене в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Ремпе поделился эмоциями от драки в своей первой смене в НХЛ
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Нападающий «Рейнджерс» Мэттью Ремпе поделился эмоциями от своего первого матча в НХЛ. Форвард в первой же смене подрался с тафгаем «Айлендерс» Мэттом Мартином в матче на открытом воздухе.

«Я знаю, что он непростой оппонент, я испытываю к нему большое уважение. На разминке мы не общались, просто пару раз глянули друг другу в глаза. На вбрасывании он сказал мне: «Поздравляю» и спросил, хочу ли я подраться. Я подумал: «Да, чёрт возьми, я хочу этого». И тогда мы подрались, это было очень весело, получился хороший бой. Он сказал мне, что дрался с легендарным защитником Здено Харой, и он думает, что мои руки длиннее, чем у него», — цитирует Ремпе пресс-служба клуба.

Ремпе стал первым игроком в истории НХЛ, дебютировавшим в лиге в матче на открытом воздухе.

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