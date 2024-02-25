Карбери: обидный результат, мы сделали много хороших вещей на протяжении игры

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (2:3 ОТ).

«Результат обидный, поскольку мы сделали много хороших вещей на протяжении игры. В матче не было большого количества моментов, так как обе команды структурные», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, этот матч стал 1400-м в НХЛ для российского капитана «столичных» Александра Овечкина, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.

После этой игры «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Флорида», в свою очередь, находится на третьем месте Востока, набрав 80 очков.