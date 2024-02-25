Карбери: обидный результат, мы сделали много хороших вещей на протяжении игры
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (2:3 ОТ).
«Результат обидный, поскольку мы сделали много хороших вещей на протяжении игры. В матче не было большого количества моментов, так как обе команды структурные», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, этот матч стал 1400-м в НХЛ для российского капитана «столичных» Александра Овечкина, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.
После этой игры «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Флорида», в свою очередь, находится на третьем месте Востока, набрав 80 очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Казинс (Куликов, Монтур) – 24:03 1:1 Милано (Сандин, Пасиоретти) – 38:31 (pp) 1:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 50:11 (pp) 2:2 Вераге (Монтур, Барков) – 56:30 (pp) 3:2 Форслинг (Беннетт) – 63:41
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