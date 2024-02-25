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«Автомобилист» обыграл «Локомотив» и узнал соперника по первому раунду Кубка Гагарина

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, прервавшей четырёхматчевую удачную серию гостей.

Счёт в матче был открыт лишь в середине матча 37-летним российским нападающим «Автомобилиста» Сергеем Широковым. В третьем периоде хозяева упрочили преимущество благодаря голу Владимира Кузнецова.

29-летний российский вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 29 бросков по воротам и провёл третий «сухой» матч в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 они сыграют с казанским «Ак Барсом», старт серии запланирован на 29 февраля и пройдёт он в столице Татарстана.

«Локомотив» (93) – третий на Западе. Его соперник по первому раунду определится в заключительный игровой день регулярного чемпионата. Им станет московский ЦСКА (75) или нижегородское «Торпедо» (74).