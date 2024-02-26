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Кравец: «Авангард» ни в чём не уступил «Металлургу», моментами даже переигрывали

Кравец: «Авангард» ни в чём не уступил «Металлургу», моментами даже переигрывали
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в заключительной выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:3).

«Настраивались на победу, чтобы порадовать себя в последнем матче. Движение хорошее, заряженность у большинства игроков была, но ошибки, естественно, влияют на игру. Конечно, хотелось бы чуть побольше от молодёжи агрессии, силовых приёмов. Ну и забивать один гол – маловато, чтобы обыграть «Металлург». Хотя моменты были, но пытались до верного разыграть почему-то. Ни в чём не уступили сегодня, моментами даже переигрывали», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и получил тольяттинскую «Ладу» в соперники по первому раунду Кубка Гагарина – 2024.

Календарь Кубка Гагарина - 2024.
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