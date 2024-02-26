«Металлург» без ряда игроков основы победил «Авангард» и сохранил первое место на Востоке

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, ставшей для них четвёртой кряду.

Выйдя на лёд без девяти игроков основного состава, «Металлург» открыл счёт в матче уже на 48-й секунде – отличился 20-летний российский нападающий Никита Гребёнкин. В первой половине второй двадцатиминутки подопечные Андрея Разина укрепили преимущество благодаря голу белорусского защитника Владислава Ерёменко. Лишь в третьем периоде «Авангард» сумел отыграть одну шайбу усилиями Николая Прохоркина. Точку в этой игре поставил гол в большинстве Игоря Гераськина за шесть секунд до конца матча — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на первом месте. Они начнут свой поход за Кубком Гагарина играми с хабаровским «Амуром» в первом раунде, «Авангард» же встретится с тольяттинской «Ладой».