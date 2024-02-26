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«Металлург» без ряда игроков основы победил «Авангард» и сохранил первое место на Востоке

«Металлург» без ряда игроков основы победил «Авангард» и сохранил первое место на Востоке
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, ставшей для них четвёртой кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Гребёнкин (Козлов, Минулин) – 00:48 (5x5)     2:0 Ерёменко (Гребёнкин, Паливко) – 29:41 (5x5)     2:1 Прохоркин (Юрчо, Жафяров) – 41:51 (5x5)     3:1 Гераськин (Ерёменко) – 59:55 (5x4)    

Выйдя на лёд без девяти игроков основного состава, «Металлург» открыл счёт в матче уже на 48-й секунде – отличился 20-летний российский нападающий Никита Гребёнкин. В первой половине второй двадцатиминутки подопечные Андрея Разина укрепили преимущество благодаря голу белорусского защитника Владислава Ерёменко. Лишь в третьем периоде «Авангард» сумел отыграть одну шайбу усилиями Николая Прохоркина. Точку в этой игре поставил гол в большинстве Игоря Гераськина за шесть секунд до конца матча — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на первом месте. Они начнут свой поход за Кубком Гагарина играми с хабаровским «Амуром» в первом раунде, «Авангард» же встретится с тольяттинской «Ладой».

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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