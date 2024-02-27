Терещенко: успех «Динамо» – заслуга тренеров, по бюджету команда не входит в топ-10 КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал причины успешной игры московского «Динамо» в нынешней регулярке, где бело-голубые стали обладателями Кубка Континента.

«Успех „Динамо“ – это заслуга тренеров. Алексей Николаевич Кудашов вместе с тренерским штабом провёл разбор прошлого сезона, когда проиграли в плей-офф «Торпедо». Во-первых, я точно знаю, что много изменилось в функциональной подготовке ребят. Во-вторых, точечно усилились игроками. Это большая работа клуба и тренерского штаба, ведь, насколько я знаю, по бюджету „Динамо“ не входит даже в топ-10», — сказал Терещенко в интервью Metaratings.ru.

Напомним, о том, что «Динамо» обеспечило себе первую строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, стало известно после того, как СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.