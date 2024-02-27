«В целом неплохой коллектив». Вратарь ЦСКА Федотов — об атмосфере в команде

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал об атмосфере в армейском клубе и ответил на вопрос о причинах нестабильной игры команды в регулярном сезоне-2023/2024.

«У нас в целом сложился неплохой коллектив, и атмосфера в нём, соответственно, тоже. Нестабильная игра? Сложно назвать конкретную причину. Я могу отвечать исключительно за себя и свои действия», — приводит слова Федотова «Газета.Ru».

Напомним, в нынешнем сезоне Федотов принял участие в 44 матчах, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

Несмотря на поражение от московского «Динамо» (3:4 ОТ), ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом».