Матчи плей-офф между московским и минским «Динамо» начнутся на день позже

Определены даты проведения матчей первого раунда плей-офф между московским «Динамо» и их одноклубниками из Минска.

Сообщается, что встречи данной серии начнутся на день позже от изначально запланированного.

Полное расписание игр:

2 марта, 17:00 мск — Москва;

4 марта, 19:30 мск — Москва;

6 марта, 19:10 мск — Минск;

8 марта, 17:10 мск — Минск;

10 марта, 17:00* мск — Москва;

12 марта, 19:10* мск — Минск;

14 марта, 19:30* мск — Москва.

* — при необходимости

Отметим, что время начала матчей может быть изменено для организации прямых трансляций. В истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги соперники встречались однажды. Было это в 2012 году. Тогда москвичи оказались сильнее в четырёх матчах.

Напомним, о том, что «Динамо» обеспечило себе первую строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, стало известно после того, как СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» (2:3).