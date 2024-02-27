В «Динамо» ответили на вопрос о будущем тренера Кудашова и спортивного директора Сопина

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о будущем главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова и спортивного директора Алексея Сопина.

«Думаю, надо следить внимательно за новостями. И Алексей Николаевич Сопин, и Алексей Николаевич Кудашов результатами своей работы могут быть довольны. Это работа комплексная. В ближайшее время мы попытаемся порадовать хорошими новостями. Я больше чем уверен, что они будут позитивного характера», — цитирует Сушко ТАСС.

Напомним, о том, что «Динамо» обеспечило себе первую строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, стало известно после того, как СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» (2:3). В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые встретятся с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.