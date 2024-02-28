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Бобровский установил рекорд всех времён в истории «Флориды»

Бобровский установил рекорд всех времён в истории «Флориды»
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Этой ночью на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе «Флориды» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 31 отражённый бросок и показатель надёжности 93,94%.

Таким образом, этот матч стал девятым подряд для Бобровского, в котором он пропустил две или менее шайбы. Это помогло россиянину установить рекорд франшизы по продолжительности аналогичных серий. Ранее лишь трём голкиперам в истории «Пантерз» покорялась отметка в восемь матчей подряд с двумя или менее пропущенными шайбами: Томасу Вокоуну (дважды в сезоне-2007/2008), Джону Ванбисбруку (сезоны-1994/1995 и 1995/1996) и Марку Фитцпатрику (сезон-1996/1997).

Всего на счету Бобровского в нынешнем сезоне 43 матча, в которых он отражал в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35 и трёх шат-аутах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Гринвей, Пауэр) – 09:25 (pp)     1:1 Беннетт (Казинс, Монтур) – 12:54     2:1 Ткачук (Вераге, Монтур) – 15:36 (pp)     3:1 Монтур (Ткачук, Райнхарт) – 49:41 (pp)     3:2 Томпсон (Далин, Так) – 52:44    
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