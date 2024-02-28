Бобровский установил рекорд всех времён в истории «Флориды»

Этой ночью на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.

В составе «Флориды» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 31 отражённый бросок и показатель надёжности 93,94%.

Таким образом, этот матч стал девятым подряд для Бобровского, в котором он пропустил две или менее шайбы. Это помогло россиянину установить рекорд франшизы по продолжительности аналогичных серий. Ранее лишь трём голкиперам в истории «Пантерз» покорялась отметка в восемь матчей подряд с двумя или менее пропущенными шайбами: Томасу Вокоуну (дважды в сезоне-2007/2008), Джону Ванбисбруку (сезоны-1994/1995 и 1995/1996) и Марку Фитцпатрику (сезон-1996/1997).

Всего на счету Бобровского в нынешнем сезоне 43 матча, в которых он отражал в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35 и трёх шат-аутах.