Рыбин: Бобровский спокойно превзойдёт Гашека по победам в НХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о количестве побед российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в НХЛ.

«Думаю, в этом сезоне Бобровский спокойно обойдёт Гашека по победам в НХЛ. Можно только порадоваться за то, что он впишет своё имя в историю такими большими буквами. Желаю Сергею как можно быстрее обогнать не только чеха, но и всех вратарей, что находятся выше.

Успеет ли он ещё в своей карьере достигнуть показателя 500 побед? Тут надо учитывать не возраст Бобровского, а его профессионализм. Я играл с ним один год и не понаслышке знаю о его трудолюбии и отношении к делу. Если он избежит травм, то всё должно получиться», — цитирует Рыбина RT.

Напомним, в последнем матче «Флорида» одолела «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2 ОТ. Для 35-летнего вратаря эта победа стала 388-й в рамках Национальной хоккейной лиги. По этому показателю Бобровский сравнялся с Джонатаном Куиком, заняв 16-е место в истории лиги. На 15-й строчке — чешский бывший голкипер Доминик Гашек, у которого 389 побед.