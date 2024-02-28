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«Там или динозавры одни, или молодёжь». Кожевников назвал главное разочарование сезона КХЛ

«Там или динозавры одни, или молодёжь». Кожевников назвал главное разочарование сезона КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал главное разочарование сезона КХЛ.

«Разочарование сезона? Да нет. Как я перед началом сезона и говорил, так всё и получилось. Хотя есть. Не знаю, как в плей-офф будет, но я почему-то думаю, что там неудача будет. Дай бог, чтоб первый раунд прошли. Это «Салават Юлаев».

Такой состав, столько всякой ерунды там было, но команда выступила достойно. Очень достойно. Ну и тренер, значит, там здорово себя показал. Виктор Козлов и был хорошим тренером. Доказал это ещё раз. Казалось, что он нашёл ключики к команде в ходе сезона? Там работа его видна, конечно, очень огромная. Потому что там или динозавры одни играют, или молодёжь (смеётся). Найти взаимопонимание между молодёжью и динозаврами — это только плюс тренеру. Огромный плюс», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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