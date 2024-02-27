Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион рассказал, за счёт чего «Торпедо» может пройти СКА в первом раунде

Олимпийский чемпион рассказал, за счёт чего «Торпедо» может пройти СКА в первом раунде
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, за счёт чего «Торпедо» может пройти СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Семь поражения подряд у «Торпедо»? Все команды прошли спады — у кого в начале, у кого в конце. Нормальная вещь. Но три-четыре дня есть для поддержания и набора формы. Посмотрим. Но на что там надеяться? Там СКА. Молодая команда, будет биться. У неё большой шанс выиграть. Молодые игроки, быстро восстанавливаются, есть задор, вратарь неплохой. Так что посмотрим. Не хочется предсказывать, быть бабкой-угадкой, но после двух матчей всё будет ясно.

Ну вот «Торпедо». Там пойдёт удачно, голы пойдут — и всё. Они ж не забивают много, поэтому тормозят, психологически садятся. А будет получаться — всё пойдёт в гору», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Расписание плей-офф КХЛ
Материалы по теме
В «Торпедо» верит один смельчак! Прогнозы журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ
В «Торпедо» верит один смельчак! Прогнозы журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android