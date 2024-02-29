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Шайба Бучневича не помогла «Сент-Луису» обыграть на выезде «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).

Дубль в составе победителей на счету Зака Хаймана. В овертайме победу «нефтяникам» за 26 секунд до сирены принёс гол Коннора Макдэвида.

У гостей отличились Роберт Томас и Павел Бучневич. Для россиянина этот гол стал 80-м за карьеру в «Сент-Луисе».

Отметим, что по ходу игры гости вели 2:0, однако не сумели сохранить преимущество.

«Ойлерз» набрали 72 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Блюз» потерпели третье поражение подряд, имеют 63 очка и делят с «Калгари Флэймз» девятое место на Западе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.