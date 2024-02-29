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Шайба Бучневича не помогла «Сент-Луису» обыграть на выезде «Эдмонтон»

Шайба Бучневича не помогла «Сент-Луису» обыграть на выезде «Эдмонтон»
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Дубль в составе победителей на счету Зака Хаймана. В овертайме победу «нефтяникам» за 26 секунд до сирены принёс гол Коннора Макдэвида.

У гостей отличились Роберт Томас и Павел Бучневич. Для россиянина этот гол стал 80-м за карьеру в «Сент-Луисе».

Отметим, что по ходу игры гости вели 2:0, однако не сумели сохранить преимущество.

«Ойлерз» набрали 72 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Блюз» потерпели третье поражение подряд, имеют 63 очка и делят с «Калгари Флэймз» девятое место на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Крюг, Кайру) – 02:19 (pp)     0:2 Бучневич (Кайру, Томас) – 04:49     1:2 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:16 (pp)     2:2 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 24:54     3:2 Макдэвид (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 64:34    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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